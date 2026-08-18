חברת הכנסת טלי גוטליב מסיעת הליכוד פרסמה הבוקר (שלישי) תגובה חריפה לתוצאות הפריימריז, לאחר שסיימה במקום ה-12 ברשימה הארצית - מקום שמבטיח לה מקום ריאלי בכנסת הבאה, אך נמוך משמעותית מהציפיות שהיו לה ולסביבתה.

בפוסט שפרסמה, גוטליב ייחסה את התוצאה למאמצים שנעשו נגדה מצד סביבת ראש הממשלה נתניהו. "גם אם סביבת רה״מ ממש התאמצה לסכל ולהחליש אותי, גם אם כל הקולות המאוגדים בדילים קיבלו הוראה לא לסמן אותי, וגם אם אני היחידה שלא נשלח מסר מרה״מ לחזק אותה, בוחרי הליכוד הימניים נלחמו עלי בכח אדיר", כתבה.

התוצאה מגיעה על רקע סקרים פנימיים שהוצגו לראש הממשלה ערב הפריימריז, והצביעו על כך ששיבוצה של גוטליב בצמרת הרשימה עלול לעלות למפלגה באובדן של שניים עד שלושה מנדטים בבחירות הכלליות. בעקבות הממצאים, עלתה המלצה לפעול מול ציבור המתפקדים למתן את התמיכה בה.

גוטליב הבהירה כי היא מרוצה מהמקום שקיבלה. "ברוך ה׳ אני במקום ריאלי בליכוד", ציינה, אך הוסיפה אזהרה חדה: "ואם יועצי רה״מ יפזלו לכיוון מרכז בואך אייזנקוט שמאל אחדות ועוד מילים ממלכתיות שכאלה לא אשתוק גם אם יגזרו עלי עוצר ראיונות".

את דבריה חתמה גוטליב במסר אידיאולוגי ברור: "תחי המדינה העיברית ברוב תושבים עיבריים על שתי גדות הירדן קדמה וימה".

לפי התוצאות הסופיות של הפריימריז, גוטליב תופיע במקום ה-19 ברשימה הסופית של הליכוד לכנסת הבאה, לאחר שריונותיו של ראש הממשלה ונציגי המחוזות. על פי רוב הסקרים, הליכוד עומדת על כ-23 מנדטים, מה שמבטיח לה מקום בכנסת הבאה.