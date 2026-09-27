דיון ועדת החוקה, חוק ומשפט שנקבע ליום רביעי בשבוע הבא, כ״ו בתשרי, 7 באוקטובר, שלוש שנים לטבח, מעורר התכתבות בין חברי הוועדה, על רקע המועד שבו צפויה להתקיים הישיבה.

על סדר יומה של הוועדה נקבע דיון פיקוח בנושא יישום החוק להעמדה לדין בשל אירועי טבח שמיני עצרת של ח״כ רוטמן וח״כ יוליה מלינובסקי. בעקבות קביעת המועד, חבר הכנסת גלעד קריב פנה בקבוצת הווטסאפ של הוועדה וביקש לדחות את הדיון.

קריב כתב כי באותו יום צפויים להתקיים טקסי זיכרון בקיבוצים וביישובי העוטף, באתר הנובה ובאתרים נוספים באזור, וכי בכוונתו ובכוונת חברי ועדה נוספים להשתתף בטקסים.

״אבקש שהדיון יתקיים במועד אחר״, כתב קריב. ״רבות מהמשפחות השכולות תבחרנה לציין את זיכרון הרצח והזוועה בתאריך הזה, ומן הראוי שנתייצב לצדן ולא נקיים דיון בשעת האזכרות״.

גם חברת הכנסת טלי גוטליב הצטרפה לבקשה, כשהיא מדגישה כי למרות החשיבות של יישום החוק, יש להתחשב במשפחות השכולות.

״הגם החשיבות האדירה ביישום החוק, הרי שיש להתחשב ברצון משפחות שכולות להגיע ולקחת חלק בדיון ומטעם זה נכון לשנות את מועד הדיון״, כתבה גוטליב.

רוטמן בתגובה לבקשות: ״אבדוק אפשרויות נוספות״

יו״ר ועדת החוקה שמחה רוטמן השיב כי יבדוק אפשרויות נוספות, אך ציין כי קיימים מועדים רבים של אזכרות ואירועים בימים הסמוכים ל־7 באוקטובר.

רוטמן הסביר כי יום הזיכרון הממלכתי לציון אירועי הטבח חל השנה ביום שני, 5 באוקטובר, בהתאם לתאריך העברי, ואילו ב־7 באוקטובר מתקיימים טקסים של חלק מהמשפחות שבוחרות לציין את האירוע בתאריך הלועזי.

לדבריו, הטקסים ב־7 באוקטובר מתקיימים בשעות הערב, ולכן לפי הבדיקה שערך אין התנגשות בין שעות הטקסים לבין מועד הדיון.

עם זאת, רוטמן הוסיף כי ככל שתתקבל בקשה פרטנית ממי שמעוניין להשתתף באזכרה ואינו יכול לעשות זאת בשל מועד הדיון, ינסה להתחשב בכך.

בשלב זה לא נמסר על שינוי רשמי במועד הדיון, והוא עדיין מופיע בסדר יומה של ועדת החוקה ל-7 באוקטובר.