בוועדה לביטחון לאומי נערך בשעה זו דיון סוער, בנוגע לחקיקת החוק לעונש מוות למחבלים | למרות התנגדות ראש הממשלה לעסוק בחוק בעת שדנים על עסקת טראמפ, בן גביר הבהיר בוועדה כי הוא חושב אחרת | תיעודים וסיקור מהדיון (חדשות, פוליטי)
עוצמה יהודית: "הוסכם כי בשל התעצמות מעשי טרור יחוקק חוק עונש מוות למחבלים לפני העברת התקציב" • נתניהו הבטיח לציונות הדתית כי יחיל ריבונות ביהודה ושומרון וכי יינתנו הטבות מס למתיישבים • פחות מיממה אחרי שהכריז ראש הממשלה המיועד "עלה בידי", פרטים מההסכמים הקואליציוניים נחשפים (חדשות פוליטי)