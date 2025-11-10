כפי שדיווחנו הבוקר (שני), ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הורה אמש לחברי סיעת 'דגל התורה' להצביע נגד חוק עונש מוות למחבלים שיעלה היום להצבעה במליאת הכנסת. אלא שגורמי ימין ואופוזיציה לא 'אהבו' את ההחלטה ותקפו את ח"כ משה גפני והפוליטיקאים החרדים.

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן תקף: "הפוליטיקאים החרדים לא יכולים להתחבא יותר מאחורי ה"רבנים". בכל פעם שהם רוצים לברוח מאחריות - הם זורקים אותה על ה"רבנים".

זו עבודה בעיניים. אותם פוליטיקאים עסקנים שלא רוצים חוק גיוס ומתחבאים מאחורי ה"רבנים", סגרו כעת דיל עם טיבי וכסיף נגד חוק עונש מוות למחבלים ש'ישראל ביתנו' תעלה היום להצבעה".

החרה-החזיק אחריו יו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר שתקף גם הוא את גפני. בהודעתו כתב בן גביר: "לצערי הרב, גפני שוב בחר בברית הותיקה שלו עם טיבי. הפזילה הקבועה של גפני לשמאל, היא בניגוד לעמדת בוחריו שנרדפים בידי השמאל. עונש מוות למחבלים יעשה צדק והרתעה גם למשפחות חרדים שנרצחו בפיגועים, ואני מצפה מכל חברי הכנסת החרדים לתמוך בחוק הזה שמציל חיים, ולא להאמין להבטחות השווא של השמאל והמפלגות הערביות".

בתגובה למתקפות נגדו, ח"כ גפני השיב אש ומסר: "אביגדור ליברמן ואיתמר בן גביר אינם יודעים להתמודד עם העמדה והשקפת עולמה של 'דגל התורה' נגד חוק עונש מוות למחבלים והם תולים את זה בסיכומים שלא היו ולא נבראו. ההתקפות האישיות שלהם מעידות על חוסר טענות רציניות בדבריהם הקלושים".

בהצעת החוק, שכאמור מקדם השר בן גביר, קובעת כי מחבל שרצח אזרח ישראלי ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו – דינו מיתה, ועונש זה בלבד. בנוסף, ההצעה משנה את הדין שניתן יהיה לגזור עונש מוות בבית משפט צבאי ברוב רגיל של השופטים, ולא פה אחד, ולא ניתן יהיה להקל בעונשו של מי שנגזר עליו עונש מוות בגזר דין סופי.