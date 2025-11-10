כיכר השבת
"מתחבאים מאחורי הרבנים"

"לא יודעים להתמודד": גפני מגיב להתקפות נגדו בשל התנגדותו לחוק עונש למחבלים

אחרי שבדגל התורה הודיעו שיצביעו נגד חוק עונש מוות למחבלים שיעלה להצבעה, בהוראת ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, גורמי ימין ואופוזיציה לא 'אהבו' את ההחלטה ותקפו את ח"כ גפני והפוליטיקאים החרדים ש"מתחבאים מאחורי הרבנים" ו"פוזלים לשמאל" | גפני בתגובה: "לא יודעים להתמודד עם השקפת עולמנו" (חרדים, פוליטי)

תגובות
בן גביר, גפני וליברמן (צילום: חיים גולדברג ויונתן זינדל -פלאש 90)

כפי שדיווחנו הבוקר (שני), ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הורה אמש לחברי סיעת 'דגל התורה' להצביע נגד חוק עונש מוות למחבלים שיעלה היום להצבעה במליאת הכנסת. אלא שגורמי ימין ואופוזיציה לא 'אהבו' את ההחלטה ותקפו את ח"כ והפוליטיקאים החרדים.

, ח"כ אביגדור ליברמן תקף: "הפוליטיקאים החרדים לא יכולים להתחבא יותר מאחורי ה"רבנים". בכל פעם שהם רוצים לברוח מאחריות - הם זורקים אותה על ה"רבנים".

זו עבודה בעיניים. אותם פוליטיקאים עסקנים שלא רוצים חוק גיוס ומתחבאים מאחורי ה"רבנים", סגרו כעת דיל עם טיבי וכסיף נגד חוק עונש מוות למחבלים ש'ישראל ביתנו' תעלה היום להצבעה".

החרה-החזיק אחריו יו"ר עוצמה יהודית, שתקף גם הוא את גפני. בהודעתו כתב בן גביר: "לצערי הרב, גפני שוב בחר בברית הותיקה שלו עם טיבי. הפזילה הקבועה של גפני לשמאל, היא בניגוד לעמדת בוחריו שנרדפים בידי השמאל. עונש מוות למחבלים יעשה צדק והרתעה גם למשפחות חרדים שנרצחו בפיגועים, ואני מצפה מכל חברי הכנסת החרדים לתמוך בחוק הזה שמציל חיים, ולא להאמין להבטחות השווא של השמאל והמפלגות הערביות".

בתגובה למתקפות נגדו, ח"כ גפני השיב אש ומסר: "אביגדור ליברמן ואיתמר בן גביר אינם יודעים להתמודד עם העמדה והשקפת עולמה של 'דגל התורה' נגד חוק עונש מוות למחבלים והם תולים את זה בסיכומים שלא היו ולא נבראו. ההתקפות האישיות שלהם מעידות על חוסר טענות רציניות בדבריהם הקלושים".

בהצעת החוק, שכאמור מקדם השר בן גביר, קובעת כי מחבל שרצח אזרח ישראלי ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו – דינו מיתה, ועונש זה בלבד. בנוסף, ההצעה משנה את הדין שניתן יהיה לגזור עונש מוות בבית משפט צבאי ברוב רגיל של השופטים, ולא פה אחד, ולא ניתן יהיה להקל בעונשו של מי שנגזר עליו עונש מוות בגזר דין סופי.

תגובות

הצבעת דגל התורה ברורה ומובנת. עונש מוות למחבלים, יביא גם לעונש מוות על טרוריסטים ימנים יהודים שהרגו ערבים. אלו ששרפו תינוק בדוחא, למשל. רק סנהדרין נותן עונש מוות.
חרדי רגיל
גפני התכוון להשקפת עולם גלותית שהיא הפחד מהפריץ יותר מהקב״ה?
מויישה
בתור בן אדם שמבין את השקפת עולמינו כחרדים, היגיע הזמן שגפני שר"י ילך הבייתה כבר. הוא כישלון אחד גדול בשנים האחרונות, והמצב של החרדים מול הרשויות יורדת ויורדת. גפני: תחזיר את המפתחות. עשית עבודה מצוינת בעבר. באיזה שהוא שלב זה כבר לא. תכבד את עצמיך, את הציבור של בוחריך, ומעל הכל את התורה ולומדיה ותלך
חרדי
גפני העם הארץ, השקפת עולמך היא SSמול קיצונית!!! על פי התורה, רוצח עונשו מוות. בזמן הזה, גוי שרצח יהודי עונשו מוות בלי סנהדרין! זה יגרום לשפיכות דמים?? אוסלו וההתנתקות גרמו לשפיכות דמים!! יד קשה, כפי דין התורה הקדושה, יציל חיי אלפי יהודים!
תורת אמת - תורת חיים

