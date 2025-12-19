יומיים לאחר הלוויות נרצחי הטבח באירוע חנוכה בסידני, הכריז ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי על תוכנית לאומית לצמצום היקף הנשק האזרחי במדינה. לדבריו, “האירועים הנוראיים הוכיחו שאנחנו צריכים לצמצם את כלי הנשק ברחובות שלנו”.

לפי הערכות הממשלה, כ־4 מיליון כלי ירייה מצויים כיום בידי אזרחים באוסטרליה. התוכנית החדשה תתמקד בנשקים עודפים ובכלים שנאסרו לשימוש לאחרונה, והמדינה תרכוש אותם מבעליהם. עלות המהלך תמומן במשותף על ידי הממשלה הפדרלית וממשלות המדינות.

יצוין כי בישראל נקטו בצעד הפוך: השר איתמר בן גביר יצא ברפורמה המקלה על החזקת כלי נשק מתוך מטרה להתגבר על הטרור, מתוך הבנה כי המחבלים ישיגו נשק לא חוקי, ועדיף שיהיו אזרחים חמושים שינטרלו אותם.

המהלך מזכיר את הרפורמה הדרמטית שננקטה בשנת 1996, לאחר הטבח בפורט ארתור שבטסמניה, שבו נרצחו 35 בני אדם. אז נאסרו נשקים חצי-אוטומטיים, והממשלה רכשה כ־640 אלף כלי ירייה מהציבור בעלות של כ־201 מיליון דולר.

הדיונים על הידוק הפיקוח החלו כבר יממה לאחר הפיגוע הקטלני בבונדיי ביץ’, שבו נרצחו 15 בני אדם. עם זאת, לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, בניגוד לקונצנזוס הרחב ששרר אחרי הטבח ב־1996, התוכנית הנוכחית אינה זוכה להסכמה רחבה, ונתקלת בהתנגדות מצד חוגים פופוליסטיים, שמרניים וגם בקרב חלקים מהזרם המרכזי.

המדען הפוליטי סימון ג’קמן מאוניברסיטת סידני ציין כי בניגוד לתופעה של “התלכדות סביב הדגל” לאחר משברים לאומיים, אלבניזי מתמודד כעת עם חוסר אמון ציבורי.

ברקע הדברים, מאז הטבח בסידני נשמעות באוסטרליה טענות קשות מצד גורמים שמרניים ומנהיגים יהודים, המאשימים את ראש הממשלה בהתמודדות לקויה עם האנטישמיות הגוברת במדינה. ביקורת דומה הופנתה גם כלפי שר הפנים טוני ברק והסנאטורית מהרין פארוקי, ממובילות ההפגנות נגד ישראל, אשר ספגו קריאות “בושה” ו“יש לכם דם על הידיים” בעת ביקורם בזירת הפיגוע.

גם בישראל נשמעה ביקורת חריפה. משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות טען כי מדיניות אוסטרליה מאז 7 באוקטובר משדרת רפיון ופייסנות, וכי יש לה השפעה ישירה על המתרחש בתוך המדינה.

אלבניזי מצדו אמר כי ממשלתו מתייחסת ברצינות לאיום האנטישמיות, אך הודה כי ניתן היה לעשות יותר. “אני מקבל את האחריות שלי כראש ממשלה”, אמר, “גם להוביל את האומה וגם לאחד אותה”.

הפיגוע אירע ביום ראשון במהלך אירוע “חנוכה ליד הים” של חב”ד, סמוך לחוף בונדיי בסידני, בהשתתפות כאלף איש. המחבלים, סג’יד אכרם בן ה-50 ובנו נאביד בן ה-24, הגיעו חמושים בארבעה רובים שנרכשו כחוק, ופתחו באש מגשר סמוך. סג’יד חוסל בזירה, ובנו נפצע קשה ומואשם ב־59 סעיפי טרור, בהם 15 סעיפי רצח. ברכבם נמצאו דגלי דאעש ומטענים מאולתרים.