כיכר השבת
שמעתם נכון: בשירות בתי הסוהר בוחנים הקמת כלא ביטחוני "מוקף בתנינים"

בשירות בתי הסוהר החלו לבחון הקמת בתי כלא ביטחונים, המוקפים בבריכות תנינים | המהלך מגיע ביוזמת בן גביר שטען כי ישנם בתי כלא כאלה בארה"ב (משטרה, בארץ)

בריכת תנינים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

דיווח מפתיע במיוחד: בשירות בתי הסוהר בוחנים לראשונה בישראל את האפשרות להקים כלא ביטחוני המוקף בתנינים, כך על פי הפרסום הערב (שבת) בחדשות 13.

על פי הדיווח של העיתונאי יוסי אלי, מקדם את ההצעה להקים את בריכות התנינים - כמו בבתי כלא בפלורידה בארה"ב, בשל הטענה כי מדובר בפתרון נוח וזול.

עוד דווח כי למרות שמדובר בהצעה חריגה ביותר שאף אליה התנגדו מספר נצבים, בדחיפת בן גביר - שירות בתי הסוהר החל לבדוק את האפשרות להקים בית כלא שכזה.

אחד המקומות שעלה כאפשרות להשקת המודל הראשוני הוא: אזור חמת גדר שבצפון הארץ.

6
עוד צעד משטגע של בן גביר
ככ
צעד גאוני יאללה בן גביר
יעל
אין על בן גביר פשוט גאון...
שימי
פשוט מנסה למשוך קולות עם רעיונות מדומיינים שימשכו את בעלי העצבים לבחור בו...גם הוא יודע שזה לא יהיה וגם עונש מוות למחבלים לא יהיה וכו
חחח
5
אלוף!!!
חסוי
4
קיצור לא יהיה אכפת למרדכי דוד להעצר הרי הוא נכנס לכלוב תנינים
אחלה מרדכי
3
מה הבעייה שסביב כלא של מחבלים רוצחי יהודיה יהיה תנינים אני בעד שגם בתא שלהם יהיה תנין...
מופתעים לטובה
2
חבל שהרגו את התנינים בפצאל!
איש יהודי
גם אני חשבתי על זה עכשיו
בדיוק
1
זה רעיון מצוין וצריך לחייב האסירים לשחות כל יום חצי שעה בברכה של בן גביר אחרי הארוחת בוקר עם פירות ויטמינים של היועמשית ופצריאדה כך זה יהיה מאוזן חלק מהיום פירות חלק עם התנינים
אריק

כיכר השבת
