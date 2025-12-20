דיווח מפתיע במיוחד: בשירות בתי הסוהר בוחנים לראשונה בישראל את האפשרות להקים כלא ביטחוני המוקף בתנינים, כך על פי הפרסום הערב (שבת) בחדשות 13.

על פי הדיווח של העיתונאי יוסי אלי, בן גביר מקדם את ההצעה להקים את בריכות התנינים - כמו בבתי כלא בפלורידה בארה"ב, בשל הטענה כי מדובר בפתרון נוח וזול.

עוד דווח כי למרות שמדובר בהצעה חריגה ביותר שאף אליה התנגדו מספר נצבים, בדחיפת בן גביר - שירות בתי הסוהר החל לבדוק את האפשרות להקים בית כלא שכזה.

אחד המקומות שעלה כאפשרות להשקת המודל הראשוני הוא: אזור חמת גדר שבצפון הארץ.