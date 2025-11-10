ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הורה אמש (ראשון) לחברי סיעת 'דגל התורה' להצביע נגד חוק עונש מוות למחבלים שיעלה היום (שני) להצבעה במליאת הכנסת.

את החוק מקדמת סיעת 'עוצמה יהודית' בראשות השר איתמר בן גביר ובתמיכת ראש הממשלה, בנימין נתניהו.

טרם ברור כיצד תפעל סיעת ש"ס בהצעת החוק, שכן בעבר חברי מועצת חכמי התורה של המפלגה התבטאו נגד החוק ופסקו כי יש להצביע נגדו.

כזכור, בעבר התבטא הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף, נגד חקיקת עונש מוות למחבלים ואמר: "מהגזר דין עד הביצוע, איזה רעש יהיה בעולם. היהודים בצרפת , בספרד, בכל המקומות - יהיו בסכנה. גם כמה הרווח בזה? כל אנשי הביטחון אומרים שאין בזה הרבה רווח.

"לכן זו הסיבה שתמיד היו החכמים הגדולים, האמיתיים, נגד החוק הזה. זה לא שמאל או ימין, זה קשור לשיקול דעת של רב גדול".

בהצעת החוק, שכאמור מקדם השר בן גביר, קובעת כי מחבל שרצח אזרח ישראלי ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו – דינו מיתה, ועונש זה בלבד. בנוסף, ההצעה משנה את הדין שניתן יהיה לגזור עונש מוות בבית משפט צבאי ברוב רגיל של השופטים, ולא פה אחד, ולא ניתן יהיה להקל בעונשו של מי שנגזר עליו עונש מוות בגזר דין סופי.

מתאם שבויים ונעדרים גל הירש הודיע במהלך דיון על החוק, בשבוע שעבר, כי נתניהו תומך בחוק: "אנחנו נמצאים במציאות שונה כיום ועל כן ההתנגדות שהייתה לי בדיון הקודם מתייתרת. ראש הממשלה בעד הצעת החוק. אני רואה בהצעה הזו כלי בארגז הכלים שמאפשר לנו במלחמה בטרור ובשחרור חטופים", אך סייג ואף הציג את עמדת השב"כ: "אני מבקש שתעמוד למתאם השבויים והנעדרים והשירות החשאיים הזכות לפנות לבית המשפט ולהגיש להם דו"ח חסוי לפני קבלת החלטה".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר השיב לו: "לא יהיה שיקול דעת בחוק הזה, זו עמדתי וזו תפיסתי. ברגע שאתה נותן שיקול דעת, אתה לא מבין שהכל כאן השתנה. התפיסה השתנתה כולם מודים בזה שחוק עונש מוות למחבלים יכול להרתיע. ברגע שאתה נותן את שיקול הדעת אתה פוגע באפקט ההרתעה".

בן גביר אף הוסיף: "אני רוצה שהמוטיבציה שלהם לחטוף לא תהיה וברגע שמחבל שרצח ידע שהוא עומד תחת חוק עונש מוות, לא יהיה כאן פקפוקים והרהורים. העמדה שלי ושל מהצעת החוק היא מאוד ברורה , אסור שיהיה שיקול דעת, זה צריך להיות חובה. ידע כל מחבל שהולך לרצוח שהם צפויים לעונש אחד – עונש מוות".