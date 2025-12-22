כיכר השבת
האלימות בהפגנות החרדים

הלב נכמר | שוטרים הכו ודחפו נשים חרדיות, המפגינים צעקו: "היא לא קשורה" • צפו

שוב השוטרים מאבדים שליטה כשהם מנסים לעשות סדר בהפגנות ומחאות של חרדים. אם וביתה שעברו בלב ההפגנה הערב בבני ברק, נדחפו בכוח על ידי שוטרים, המפגינים צעקו להם שהן לא קשורות וזכו להתעלמות | צפו (חדשות חרדים)

1תגובות
דוחפים אישה חרדית, הערב בבני ברק | צפו (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

בהפגנת הפלג הקיצוני של הרצ"פניקים, שנמשכת גם בשעה זו (שני) וגורמת לשיבושי תנועה בכל גוש דן, השוטרים שוב הפעילו אלימות בלתי סבירה כלפי עוברי אורח.

מתיעוד קשה שהופץ ברשתות החברתיות, נראות אם וביתה, שמנסות לחצות את הכביש בלב ההפגנות ב.

שוטרים שהיו במקום, החלו להפעיל נגדן אלימות, כאשר בתחילה השוטרים הכו את האם ואחר כך דחפו אותה ללא סיבה - כל זה לעיני בתה, שגם נדחפה.

מה שמרתיח בסיפור האלימות המשטרתית, שהוא חוזר על עצמו בעיקר בהפגנות בהם יש ציבור חרדי והאלימות מופנית גם כלפי עוברי אורח, בדיוק כפי שקרה במחאה שהייתה ביום חמישי האחרון ברחוב ירמיהו בירושלים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

1
איכסס איזה גועל נפש אם זה היה אצל השמאל היה יושב כלא עד שארית ימיו
אני

