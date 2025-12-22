בהפגנת הפלג הקיצוני של הרצ"פניקים, שנמשכת גם בשעה זו (שני) וגורמת לשיבושי תנועה בכל גוש דן, השוטרים שוב הפעילו אלימות בלתי סבירה כלפי עוברי אורח.

מתיעוד קשה שהופץ ברשתות החברתיות, נראות אם וביתה, שמנסות לחצות את הכביש בלב ההפגנות בבני ברק.

שוטרים שהיו במקום, החלו להפעיל נגדן אלימות, כאשר בתחילה השוטרים הכו את האם ואחר כך דחפו אותה ללא סיבה - כל זה לעיני בתה, שגם נדחפה.

מה שמרתיח בסיפור האלימות המשטרתית, שהוא חוזר על עצמו בעיקר בהפגנות בהם יש ציבור חרדי והאלימות מופנית גם כלפי עוברי אורח, בדיוק כפי שקרה במחאה שהייתה ביום חמישי האחרון ברחוב ירמיהו בירושלים.