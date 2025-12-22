כיכר השבת
עשרות בחורים מהפלג הקיצוני חוסמים את הכביש המרכזי של גוש דן; עימותים קשים במקום | תיעוד

עשרות בחורים חרדים מפלג הרצ"פניקים מפגינים בשעה זו במחאה על מעצר העריק מישיבת חיים עוזר. המפגינים חוסמים את כביש גהה וגורמים לפקקי ענק בכל גוש דן | במהלך ההפגנה פרצו עימותים קשים בין המפגינים לבין אישה שיצאה להתעמת איתם |  אלו הסדרי התנועה בשעה זו לנהגים | תיעודים (חדשות חרדים)

ההפגנה כעת בגהה (צילום: דוברות המשטרה)

פלג הרצ"פניקים מפגינים בשעה זו (שני) במחאה על מעצרו של העריק יצחק רביבו מישיבת חיים עוזר בבני ברק. במשטרת ישראל מודיעים כי ישנם שינויים בהסדרי התנועה.

בשל ההפגנה הסוערת, בה הבחורים הצליחו לחסום את הכבישים, משתרכים פקקי ענק שמשפיעים על כל גוש דן, מפקד המשטרה הכריז כי ההפגנה אינה חוקית.

מדוברות המשטרה נמסר: "בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 4, סמוך לבני ברק. מפירי הסדר חוסמים את הכביש. שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות".

ההפגנות בבני ברק כעת (צילום: דוד קשת / ידיעות בני ברק)

המפגינים כאמור חוסמים מספר צמתים מרכזיים מרכזיים בכביש גהה, ומחזיקים בידיהם שלטים עם מסרים קשים.

בין היתר נכתב בשלטי המפגינים: "הצבא גרוע מהמוות", "ייהרג ואל יתגייס", "הצבא יקבל אותנו כאסירים - לא כחיילים", "עדיף למות כחרדי ולא כחילוני", ועוד ועוד, כאשר הם גם שרים את ההמנון הקבוע "בשלטון הכופרים", המפגינים גם נשאו שלטים בשפה האנגלית.

המפגינים גם התעמתו עם הנהגים הכועסים - ובצדק בשל חסימת הכביש, באחת הצמתים נהגת יצאה להתעמת עם המפגינים ואף תועדה יורקת ובועטת במפגינים, שלא נותרו חייבים ובעטו בה בחזרה תוך שהם צועקים עליה 'שיקסע'".

הסדרי תנועה כביש 4:

• כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים.

• כביש 4 מאם המושבת לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה.

עוד נמסר: "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

2
עכשיו החלטתי ובאופן סופי - אני מתגייס כי ככה רצון השם.
מנחם
1
אם לא היה רדיפה של לומדי התורה היה מרגיש יותר בנוח לבדוק את האופציה אבל בגלל הרדיפה אין אפשרות לחשוב אפילו.
קארין כץ
הכל זה קמפין של קפלן בשביל להפיל את הממשלה
777777

