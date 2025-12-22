ההפגנה כעת בגהה ( צילום: דוברות המשטרה )

פלג הרצ"פניקים מפגינים בשעה זו (שני) במחאה על מעצרו של העריק יצחק רביבו מישיבת חיים עוזר בבני ברק. במשטרת ישראל מודיעים כי ישנם שינויים בהסדרי התנועה.

בשל ההפגנה הסוערת, בה הבחורים הצליחו לחסום את הכבישים, משתרכים פקקי ענק שמשפיעים על כל גוש דן, מפקד המשטרה הכריז כי ההפגנה אינה חוקית. מדוברות המשטרה נמסר: "בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 4, סמוך לבני ברק. מפירי הסדר חוסמים את הכביש. שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות".

ההפגנות בבני ברק כעת ( צילום: דוד קשת / ידיעות בני ברק )

המפגינים כאמור חוסמים מספר צמתים מרכזיים מרכזיים בכביש גהה, ומחזיקים בידיהם שלטים עם מסרים קשים.

בין היתר נכתב בשלטי המפגינים: "הצבא גרוע מהמוות", "ייהרג ואל יתגייס", "הצבא יקבל אותנו כאסירים - לא כחיילים", "עדיף למות כחרדי ולא כחילוני", ועוד ועוד, כאשר הם גם שרים את ההמנון הקבוע "בשלטון הכופרים", המפגינים גם נשאו שלטים בשפה האנגלית.

המפגינים גם התעמתו עם הנהגים הכועסים - ובצדק בשל חסימת הכביש, באחת הצמתים נהגת יצאה להתעמת עם המפגינים ואף תועדה יורקת ובועטת במפגינים, שלא נותרו חייבים ובעטו בה בחזרה תוך שהם צועקים עליה 'שיקסע'".

הסדרי תנועה כביש 4:

• כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים.

• כביש 4 מאם המושבת לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה.

עוד נמסר: "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".