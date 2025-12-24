כיכר השבת

בעיר החרדית: מיניבוס פגע בילד בן 8 - פונה במצב קשה

ילד קטן כבן 8 פונה הערב במצב קשה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, לאחר שנפגע ממיניבוס חולף ברחוב אברבנאל בבני ברק | הוא נחבל בראשו בעת שרכב על קורקינט (בארץ)

חובשי איחוד הצלה בזירת התאונה (צילום: דוברות איחוד הצלה)

ילד קטן, כבן 8 וחצי, פונה הערב (רביעי) במצב קשה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה - לאחר שנפגע בתאונת דרכים ממיניבוס חולף ברחוב אברבנאל בבני ברק.

התאונה התרחשה בסביבת השעה 17:30. הילד נסע על קורקינט ברחוב ונפגע מהמיניבוס החולף. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א הגיעו לזירה והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני. בהמשך פינו אותו כאמור אל בית החולים. מצבו מוגדר קשה.

מיכאל צורי, צדוק כהן ושמואל שוורץ חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות מיניבוס וילד שרכב על קורקינט ונחבל בראשו. הענקנו לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה".

הקורקינט והכיפה זרוקים על הכביש בזירת התאונה (צילום: דוברות הצלה)

חובשי הצלה מנחם זינגר ועילאי יהודה מדווחים: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים עם אמבולנס מד"א אותו אנו מאיישים, מצאנו רוכב קורקינט, ילד בן 10 הסובל מחבלת ראש לאחר שנפגע ממיניבוס.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, וחברנו איתו לניידת טיפול נמרץ של מד"א שפינתה אותו במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים בילינסון בפתח תקווה".

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

