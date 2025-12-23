העתירו בתפילות: כלל ישראל מתבקשים לעורר רחמי שמיים מרובים לרפואתו של איש החסד הרב אורי לופוליאנסקי, מקים ומייסד אימפריית החסד 'יד שרה' ומי שכיהן בעבר כראש עיריית ירושלים.

הרב לופוליאנסקי בן ה-74, המוכר כמי שהקדיש את חייו להקלת סבלם של חולים ומוגבלים, אושפז במהלך היממה האחרונה בבית החולים 'הדסה עין כרם'. על פי הדיווחים, הוא סובל מדלקת ריאות חריפה שגרמה לקשיי נשימה משמעותיים, ומצבו מוגדר כעת קשה.

הרב לופוליאנסקי מזוהה יותר מכל עם ארגון 'יד שרה', אותו ייסד בדירה קטנה שהפכה ברבות השנים לרשת ענק המשרתת מיליוני בני אדם וזכתה להכרה בינלאומית. בהמשך דרכו הציבורית, עשה היסטוריה כנציג החרדי הראשון שנבחר לכהן כראש עיריית ירושלים, תפקיד בו פעל רבות לפיתוחה של העיר ולרווחת כלל תושביה.

בסביבתו מציינים כי הרב לופוליאנסקי, שהתמודד בעבר עם מחלה קשה והחלים בחסדי שמיים גלויים, המשיך עד לאחרונה בפעילותו הנמרצת בניהול מפעל החיים שלו. כעת, כשהוא זקוק בעצמו לרחמי שמיים, קוראים בני משפחתו ותלמידיו לציבור הרחב להעתיר בתפילות.

הציבור נקרא לעורר רחמי שמיים מרובים לרפואת הרב אורי בן מלכה, בתוך שאר חולי עמו ישראל.