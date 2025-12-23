כיכר השבת
העתירו בתפילות

דאגה בעולם החסד: איש החסד הרב אורי לופוליאנסקי אושפז בבית החולים

השתדלו והרבו תחינה, העתירו בתפילות לרפואת יו"ר 'יד שרה' וראש עיריית ירושלים לשעבר הרב אורי לופוליאנסקי, המאושפז ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים 'הדסה' בשל סיבוך של דלקת ריאות חריפה • הציבור נקרא להעתיר בתפילה עבור הרב אורי בן מלכה לרפואה שלמה (חרדים)

1תגובות
אורי לופוליאנסקי (צילום: פלאש 90)

העתירו בתפילות: כלל ישראל מתבקשים לעורר רחמי שמיים מרובים לרפואתו של איש החסד הרב אורי לופוליאנסקי, מקים ומייסד אימפריית החסד 'יד שרה' ומי שכיהן בעבר כראש עיריית ירושלים.

הרב לופוליאנסקי בן ה-74, המוכר כמי שהקדיש את חייו להקלת סבלם של חולים ומוגבלים, אושפז במהלך היממה האחרונה בבית החולים 'הדסה עין כרם'. על פי הדיווחים, הוא סובל מדלקת ריאות חריפה שגרמה לקשיי נשימה משמעותיים, ומצבו מוגדר כעת קשה.

הרב לופוליאנסקי מזוהה יותר מכל עם ארגון 'יד שרה', אותו ייסד בדירה קטנה שהפכה ברבות השנים לרשת ענק המשרתת מיליוני בני אדם וזכתה להכרה בינלאומית. בהמשך דרכו הציבורית, עשה היסטוריה כנציג החרדי הראשון שנבחר לכהן כראש עיריית ירושלים, תפקיד בו פעל רבות לפיתוחה של העיר ולרווחת כלל תושביה.

בסביבתו מציינים כי הרב לופוליאנסקי, שהתמודד בעבר עם מחלה קשה והחלים בחסדי שמיים גלויים, המשיך עד לאחרונה בפעילותו הנמרצת בניהול מפעל החיים שלו. כעת, כשהוא זקוק בעצמו לרחמי שמיים, קוראים בני משפחתו ותלמידיו לציבור הרחב להעתיר בתפילות.

הציבור נקרא לעורר רחמי שמיים מרובים לרפואת הרב אורי בן מלכה, בתוך שאר חולי עמו ישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא
שלמה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר