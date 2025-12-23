"נסענו לטיימס סקוור במרכז מנהטן, כדי לזכות יהודים בהדלקת נרות חנוכה וכדי להוסיף בפרסומי ניסא, כפי שאנו עושים בכל לילה. נסענו יחד עם רכב גדול וצבעוני - שבחב"ד מכנים אותו 'טנק' מבצעים.

"לפתע ניגש אלינו עובר אורח, רוכב אופניים לא יהודי. הוא דפק לנו על הטנק מבחוץ. ברגע הראשון נבהלנו, לא הבנו מי הוא ומה הוא רוצה. פתחנו את הדלת והוא דחף לנו תיק פנימה.

"עוד יותר נלחצנו. לא הבנו מה הוא עושה. עברה מחשבה בראש שאולי זה חפץ חשוד. אבל כשפתחנו את התיק ראינו שם ערימה של דרכונים ישראלים, ולצידם כרטיס של חברת ביטוח.

לדברי מענדי, הם ניסו לאתר את בעלי הדרכונים. הם חייגו לחברת הביטוח אולם זו סירבה למסור את מספר הטלפון של המבוטח. במקביל ניסו ליצור קשר עם גורם בשגרירות הישראלית, אולם גם הוא לא יכול היה למסור במיידי פרטים. הוא היה בנסיעה.

במקביל בינתיים ניגשה משפחה ישראלית לשני בחורים חסידי חב"ד שעמדו בדוכן לא הרחק וסיפרו כי איבדו תיק עם דרכונים. הבחורים בדוכן לא הבינו במה מדובר. הגוי שהעביר את התיק לבחורים בטנק ניגש למשפחה ואמר כי העביר את התיק לרכב צבעוני גדול של יהודים בקרבת מקום.

המשפחה ניגשה לצלם רחוב שעמד באזור וביקשו ממנו שיריץ תמונות ממה שצילם. "באחת התמונות", מספר מענדי, "הופיעה תמונה עם ה'טנק' שלנו ועליו מספר טלפון. הם מיהרו ליצור איתנו קשר, נפגשנו והחזרנו להם את התיק אחרי שהוכיחו שהוא שלהם".

התברר כי מוקדם יותר אם איבדו את התיק. בתוכו מלבד דרכונים היו גם מסמכים חשובים שלהם. הגוי שמצא את התיק זיהה כי מדובר בדרכונים ישראלים והבין שהבחורים היהודים ברכב של חב"ד יוכלו בטח להחזיר את האבדה. הוא "רדף" אחרי הטנק והגיע לבחורים והעניק להם את התיק. כעבור זמן קצר האבדה היקרה הוחזרה לבעליה.