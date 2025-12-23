כיכר השבת
לא צפוי

משפחה ישראלית איבדה באמצע ניו יורק תיק עם 15 דרכונים; איך הסתיים?

משפחה ישראלית איבדה תיק עם 15 דרכונים סמוך לטיימס סקוור בלב מנהטן בניו יורק | כך הם קיבלו אותו בחזרה - בזכות רכב צבעוני גדול של חב"ד שעבר במקום כדי להדליק נרות חנוכה עם יהודים (יהדות בעולם)

(צילום: באדיבות המצלם)

"נסענו לטיימס סקוור במרכז מנהטן, כדי לזכות יהודים בהדלקת נרות חנוכה וכדי להוסיף בפרסומי ניסא, כפי שאנו עושים בכל לילה. נסענו יחד עם רכב גדול וצבעוני - שבחב"ד מכנים אותו 'טנק' מבצעים.

"לפתע ניגש אלינו עובר אורח, רוכב אופניים לא יהודי. הוא דפק לנו על הטנק מבחוץ. ברגע הראשון נבהלנו, לא הבנו מי הוא ומה הוא רוצה. פתחנו את הדלת והוא דחף לנו תיק פנימה.

"עוד יותר נלחצנו. לא הבנו מה הוא עושה. עברה מחשבה בראש שאולי זה חפץ חשוד. אבל כשפתחנו את התיק ראינו שם ערימה של דרכונים ישראלים, ולצידם כרטיס של חברת ביטוח.

לדברי מענדי, הם ניסו לאתר את בעלי הדרכונים. הם חייגו לחברת הביטוח אולם זו סירבה למסור את מספר הטלפון של המבוטח. במקביל ניסו ליצור קשר עם גורם בשגרירות הישראלית, אולם גם הוא לא יכול היה למסור במיידי פרטים. הוא היה בנסיעה.

במקביל בינתיים ניגשה משפחה ישראלית לשני בחורים שעמדו בדוכן לא הרחק וסיפרו כי איבדו תיק עם דרכונים. הבחורים בדוכן לא הבינו במה מדובר. הגוי שהעביר את התיק לבחורים בטנק ניגש למשפחה ואמר כי העביר את התיק לרכב צבעוני גדול של יהודים בקרבת מקום.

המשפחה ניגשה לצלם רחוב שעמד באזור וביקשו ממנו שיריץ תמונות ממה שצילם. "באחת התמונות", מספר מענדי, "הופיעה תמונה עם ה'טנק' שלנו ועליו מספר טלפון. הם מיהרו ליצור איתנו קשר, נפגשנו והחזרנו להם את התיק אחרי שהוכיחו שהוא שלהם".

התברר כי מוקדם יותר אם איבדו את התיק. בתוכו מלבד דרכונים היו גם מסמכים חשובים שלהם. הגוי שמצא את התיק זיהה כי מדובר בדרכונים ישראלים והבין שהבחורים היהודים ברכב של חב"ד יוכלו בטח להחזיר את האבדה. הוא "רדף" אחרי הטנק והגיע לבחורים והעניק להם את התיק. כעבור זמן קצר האבדה היקרה הוחזרה לבעליה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר