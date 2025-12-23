כיכר השבת
מאות נותרו בחוץ

הניגון שכבש את הדרום: אלפים במעמד ההדלקה של הינוקא לאחר חסימות הדרכים

אלפי תושבי אשקלון נהרו בסוף שבוע האחרון למעמד ההדלקה שערך הגאון הינוקא שהגיע במיוחד לעיר לכבוד החג | שעות של חרדה היה מנת חלקם של המארגנים כאשר כמעט בוטל המעמד בעקבות חסימות הדרכים של 'הפלג הירושלמי' • מאות נותרו מחוץ לאולם שנסגר מחמת הדוחק וצפו בשידור חי במסכי ענק • צפו בתיעוד (חרדים)

חנוכה אצל הינוקא (צילום: יוסי רוזנבוים)

ביום חמישי האחרון הגיע הינוקא הגאון רבי שלמה יהודה בארי, למעמד הדלקת נרות חנוכה ושיעור מרכזי בעיר אשקלון, אולם, האירוע שריכז אליו רבנים, אישי ציבור וקהל אלפים מכל רחבי הדרום, היה רצופה במכשולים שכמעט הביאו לביטולו.

בשעות שקדמו לאירוע, עלה סימן שאלה גדול סביב יכולתו של הינוקא להגיע לעיר. זאת בעקבות הפגנות סוערות של "" שחסמו את עורקי התחבורה הראשיים והכניסות לאשקלון. המארגנים, שעמדו בקשר רציף עם כוחות הביטחון, חששו כי הציבור לא יוכל להגיע והאירוע ייאלץ להידחות.

בסופו של דבר, לאחר מאמצים כבירים, התקיים האירוע כמתוכנן. אך כאן החלה הדרמה השנייה, נהירת אלפים מתושבי העיר והסביבה גדשה את האולם עד אפס מקום תוך זמן קצר. מפקדי המשטרה והסדרנים, שחששו לשלומו של הציבור בעקבות העומס הכבד, נאלצו להורות על סגירת הדלתות מחשש "פיקוח נפש". מאות אנשים שנותרו בחוץ ולא הצליחו להיכנס, נשארו במקומם וצפו במעמד באמצעות מסכי הקרנה ענקיים שהוצבו מחוץ לאולם תחת כיפת השמיים.

במשך שעה ארוכה ריתק הינוקא את קהל האלפים בשיעור מעמיק בענייני השעה, כשהוא מרחיב על סוד נס החנוכה והתגלות האלוקות בעולם גם בתוך החושך.

רגעי השיא נרשמו כאשר הינוקא החל לנגן על הפסנתר שירי קודש והתעוררות, כשכל הקהל כאיש אחד מצטרף אליו בשירה אדירה של כיסופים ודבקות שנמשכה שעה ארוכה.

האירוע, שהתחיל בחששות וחסמים, הסתיים באווירה של התעלות יוצאת דופן שתיחרט בזיכרונם של תושבי העיר עוד זמן רב.

חנוכה אצל הינוקא (צילום: יוסי רוזנבוים)
חנוכה אצל הינוקא (צילום: יוסי רוזנבוים)
חנוכה אצל הינוקא (צילום: יוסי רוזנבוים)
חנוכה אצל הינוקא (צילום: יוסי רוזנבוים)
חנוכה אצל הינוקא (צילום: יוסי רוזנבוים)
חנוכה אצל הינוקא (צילום: יוסי רוזנבוים)
חנוכה אצל הינוקא (צילום: יוסי רוזנבוים)
חנוכה אצל הינוקא (צילום: יוסי רוזנבוים)
חנוכה אצל הינוקא (צילום: יוסי רוזנבוים)
חנוכה אצל הינוקא (צילום: יוסי רוזנבוים)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (73%)

לא (27%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

הסערה לא שוככת

||
1

הוקרה למסירות הנפש

||
1

מאות נותרו בחוץ

|
ש

שיקום תשתיות

אסף מגידו|מקודם

ש

"ישועות גדולות"

נחמן שטרנהרץ|מקודם

תקיפה חמורה

|

האלימות בהפגנות החרדים

||
27

"יש לך מה ללמוד"

|

פקקי ענק במקום

||
19

נטמן לצד רבו

||
1

היסטוריה ואקטואליה

||
2

ברוך דיין האמת

||
1

מעצר תלמידי הישיבות

||
7

אור אחרון | צפו 

|

היסטוריה ואקטואליה

|

"אני אירה בכם!"

|

יוצא דופן

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר