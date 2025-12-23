ביום חמישי האחרון הגיע הינוקא הגאון רבי שלמה יהודה בארי, למעמד הדלקת נרות חנוכה ושיעור מרכזי בעיר אשקלון, אולם, האירוע שריכז אליו רבנים, אישי ציבור וקהל אלפים מכל רחבי הדרום, היה רצופה במכשולים שכמעט הביאו לביטולו.

בשעות שקדמו לאירוע, עלה סימן שאלה גדול סביב יכולתו של הינוקא להגיע לעיר. זאת בעקבות הפגנות סוערות של "הפלג הירושלמי" שחסמו את עורקי התחבורה הראשיים והכניסות לאשקלון. המארגנים, שעמדו בקשר רציף עם כוחות הביטחון, חששו כי הציבור לא יוכל להגיע והאירוע ייאלץ להידחות.

בסופו של דבר, לאחר מאמצים כבירים, התקיים האירוע כמתוכנן. אך כאן החלה הדרמה השנייה, נהירת אלפים מתושבי העיר והסביבה גדשה את האולם עד אפס מקום תוך זמן קצר. מפקדי המשטרה והסדרנים, שחששו לשלומו של הציבור בעקבות העומס הכבד, נאלצו להורות על סגירת הדלתות מחשש "פיקוח נפש". מאות אנשים שנותרו בחוץ ולא הצליחו להיכנס, נשארו במקומם וצפו במעמד באמצעות מסכי הקרנה ענקיים שהוצבו מחוץ לאולם תחת כיפת השמיים.

במשך שעה ארוכה ריתק הינוקא את קהל האלפים בשיעור מעמיק בענייני השעה, כשהוא מרחיב על סוד נס החנוכה והתגלות האלוקות בעולם גם בתוך החושך.

רגעי השיא נרשמו כאשר הינוקא החל לנגן על הפסנתר שירי קודש והתעוררות, כשכל הקהל כאיש אחד מצטרף אליו בשירה אדירה של כיסופים ודבקות שנמשכה שעה ארוכה.

האירוע, שהתחיל בחששות וחסמים, הסתיים באווירה של התעלות יוצאת דופן שתיחרט בזיכרונם של תושבי העיר עוד זמן רב.