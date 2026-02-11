כיכר השבת
היום: הצדיק פורע את ההבטחה העתיקה: עדיין ניתן לשלוח בקשות לציון הקדוש

היום, בשיאם של ימי השובבי"ם ובשעת החיתום, מתקיים המעמד הנורא על ציונו הקדוש של בעל ה'פלא יועץ' זיע"א. מנין תלמידי חכמים עומדים בשליחותם של אלפי יהודים וקוראים את שטרי הערבות בזה אחר זה, בתפילה ותחינה, על פי הסדר שקבע הצדיק לפני קרוב למאתיים שנה (חרדים)

המעמד משנים עברו (צילום: באדיבות המצלם)

זהו רגע שבו מתחברים שמים וארץ: תורה הנלמדת לשמו במשך כל השנה, טובה הנעשית לנשמתו, ותפילה הנאמרת בלב נשבר , הכול מתכנס למעמד אחד של פרעון ההבטחה.

ראשי הכולל מעידים כי דווקא לאחר מעמדים אלו החלו להגיע סיפורים של ישועות גדולות, שאינן מתיישבות עם דרך הטבע. עבור רבים, זהו קיום חי ונושם של הלשון שנכתבה אז ונשמרה לדורות: “אשלם במיטבא”.

גם היום, עד לשעות הערב, ניתן עדיין לשלוח שמות לתפילה, להחזיק את התורה הנלמדת על שמו של הצדיק ולהיות שותף במעמד שבו הצדיק הבטיח, והוא משלם. במיטב.

נותרו שעות בודדות למעמד!!

למסירת שמות לתפילה וחתימה על שטרי ההבטחה הקליקו עכשיו >>

