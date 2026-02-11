פרקליטות המדינה הגישה היום (רביעי) לבית המשפט העליון ערעור על גזר דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים, כנגד שני המחבלים שביצעו את פיגוע הדריסה בערב פסח באיזור גני גאולה בירושלים.

הפרקליטות הגישה ערעור כנגד מעתז גולמה ושל קטין, אשר הורשעו בעבירות טרור חמורות בעקבות פיגוע דריסה, ירי וניסיון דקירה שביצעו בשכונת רוממה בירושלים באפריל 2024 (ערב פסח), במסגרתו נגזר עליהם עונש של 28 שנות מאסר בפועל לכל אחד מהם, זאת בטענה כי העונש שנגזר אינו הולם את חומרת המעשים ונסיבותיהם, ובקשה להחמרה בעונש.

על פי עובדות כתב האישום המתוקן, בהן הודו והורשעו במסגרת הסדר טיעון, הקטין ומעתז גולמה תכננו במשך חודשים פיגוע טרור רצחני נגד יהודים, ממניע דתי לאומני ואידיאולוגי. לצורך ביצוע הפיגוע הצטיידו, בין היתר, בתת מקלע מאולתר מסוג "קרלו", מחסנית וכדורים, גרזן ושני סכינים, רכשו רכב ייעודי, החליפו לוחיות רישוי, והצטיידו בלבוש שנועד להעניק להם חזות יהודית חרדית, במטרה להימנע מחשד בדרכם לביצוע הפיגוע.

בשעות הבוקר נכנסו השניים לישראל שלא כדין ונסעו לירושלים במטרה לאתר יהודים בעלי חזות חרדית. הקטין האיץ את הרכב לעבר קבוצת המתלוננים ופגע בהם בעוצמה, במטרה להורגם. מיד לאחר מכן יצא מעתז גולמה מהרכב כשהוא אוחז בנשק חם, דרך אותו וניסה לירות לעבר המתלוננים מספר פעמים.

בשל מעצור בנשק, הירי לא בוצע. חרף הכשל הטכני, השניים לא חדלו ממעשיהם, וניסו שוב ושוב לתפעל את הנשק ולירות, תוך נחישות עיקשת ומתמשכת להוציא לפועל את תוכניתם הרצחנית, וזאת עד שנאלצו להימלט מהמקום.

בהמשך הסתתרו בבניין סמוך ונעצרו על ידי כוחות המשטרה. כתוצאה מהפיגוע נגרמו למתלוננים חבלות ופציעות, וכן פגיעות נפשיות קשות ומתמשכות.

בערעור טוענת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, באמצעות עו״ד נועה קסיר פת, כי העונש שנגזר אינו משקף את חומרת הנחישות הרצחנית שהופגנה לאורך כל שלבי האירוע, את ריבוי נפגעי העבירה, ארבעה קורבנות שונים, ואת פוטנציאל הנזק הקטלני והרחב שהיה גלום בפיגוע, אשר תוכנן בקפידה ושילב דריסה, שימוש בנשק חם ונשקים קרים.

הפרקליטות מדגישה כי מדובר בפיגוע שנועד מלכתחילה להביא להרג של מספר אזרחים, וכי העובדה שהתוכנית לא התממשה במלואה אינה מפחיתה מחומרת ניסיונות הרצח, אלא נבעה מנסיבות מקריות בלבד ובראשן כשל טכני בנשק. עוד נטען כי יש ליתן משקל משמעותי לעובדה שהפיגוע בוצע בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל", עת מדינת ישראל מצויה תחת איום ביטחוני רב חזיתי, וכי במעשים מסוג זה טמון פוטנציאל ממשי לערעור תחושת הביטחון של הציבור כולו. לפיכך מבקשת הפרקליטות מבית המשפט העליון לקבל את הערעור ולהחמיר את עונשם של הקטין ומעתז גולמה.