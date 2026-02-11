כיכר השבת
"מדברים שידוכים"

סטיגמות בשידוכים! - בלון השקר הגדול שלא מעיזים לפוצץ • פרק 12

עדה, שם, משפחה ו"מה יגידו" - הורידו יותר שידוכים מכל חוסר התאמה אמיתי. כשגדולי ישראל שמעו על כך הם יצאו מגדרם בזעקת אמת, אבל לצערנו לא תמיד כולנו מקשיבים בחיפוש אחר השידוך המוצלח הנחשב והיקר עבורנו | כמה מילים כנות על התופעה שמזמן הגיעה זמנה לחלוף מהעולם • הפרק ה-12, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)

בואו נגיד את האמת, גם אם היא לא נעימה. הרבה שידוכים לא נגמרים כי "זה לא זה".

הם נגמרים כי "הוא ספרדי והיא אשכנזייה"; המשפחה שלו לא מספיק "חזקה"; האבא שלה לא בתפקיד הנכון; השם שלו לא נשמע טוב בשידוכים. והקהילה? לא בדיוק שלנו.

וכך, לפני שפגישה אחת התחילה - כבר החלטנו. לא עליו. לא עליה. על עצמנו.

קראנו לזה התאמה. עטפנו את זה בערכים. הסברנו שזה ניסיון חיים. אבל בהרבה מקרים זו פשוט סטיגמה ופחד לצאת מהקופסה פחד ממה יגידו.

יש אנשים שלא מחפשים שותף לחיים, את החצי השני. הם מחפשים אישור חברתי. כבוד. סטטוס. להיראות "נכון" בעיניים של אחרים. והזוגיות? היא רק האמצעי.

אבל זוגיות לא נועדה להרשים. היא נועדה לבנות חיים. בית. שותפות. אמת.

ובינתיים? אנשים טובים נשארים בחוץ. רווקות מתארכת. ותסכול הולך ומעמיק - ואז אומרים לעצמנו: "כנראה שזה לא הזמן". אולי זה לא הזמן. ואולי זה הפחד לבחור אחרת.

בפרק הזה אנחנו לא נדבר על פוליטיקלי קורקט. אנחנו נדבר על אומץ. להפסיק לשאול "מאיפה הוא בא" ולהתחיל לשאול "מי הוא באמת".

כי בסוף, אתה לא מתחתן עם עדה. לא עם שם. ולא עם תדמית. אתה מתחתן עם בן אדם.

והשאלה האמיתית היא: אתם מחפשים זוגיות - או אישור מהסביבה?

  • מגיש: יהונתן פנגר - מאמן מדריך ומלווה בחורים בתהליך השידוכים ויצירת זוגיות.

