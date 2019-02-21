הנתונים העדכניים, המחירים, ושרשרת הטעויות שמזינות את התופעה הכואבת | מהו מלכוד ההתבגרות? והכי חשוב - כיצד ניתן למנוע את זה הלכה למעשה בעזרת צעדים פרקטיים וברורים? | "מדברים שידוכים", תוכנית חדשה על השידוכים במגזר החרדי • צפו בפרק הראשון (אולפן כיכר)
הלחץ הגדול מכולם הוא כאשר נוצר קונפליקט. אם קשר הזוגיות מבשיל ואנחנו רואים שהבחור רב מעלות והוא כל כך מתאים לה! אבל, למרבה הצער, הבחורה אינה רוצה. האם לחץ עליה הוא מועיל או מזיק? האם כאמא אני מסוגלת באמת לשבור את ליבה של בתי הקטנה? לראות אותה בוכה? * התלבטויות בדייטים בעולם המודרני, כתבה שנייה בסדרה (זוגיות)
אם נשפוט לפי המראה בלבד לא נוכל להכיר את הבחור שיושב מולנו. אותו בחור ביישן או מצחיק שרצונו, כמונו, למצוא את אהבתו כדי להגיע מתחת לחופה * התלבטויות לפני דייטים בעולם המודרני, כתבה ראשונה בסדרה (זוגיות)