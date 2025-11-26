כיכר השבת
פינה שבועית חדשה

׳מגפת הרווקות המאוחרת׳ - תופעה כואבת שתופסת תאוצה | 'מדברים שידוכים', פרק 1

הנתונים העדכניים, המחירים, ושרשרת הטעויות שמזינות את התופעה הכואבת | מהו מלכוד ההתבגרות? והכי חשוב - כיצד ניתן למנוע את זה הלכה למעשה בעזרת צעדים פרקטיים וברורים? | "מדברים שידוכים", תוכנית חדשה על השידוכים במגזר החרדי • צפו בפרק הראשון (אולפן כיכר)

מדברים שידוכים - הפרק הראשון (צילום: נריה סעדיה | הפקה ובימוי: ידידיה כהן)

"האַלטערס" היו תמיד שם נרדף בעולם הישיבות לבחורים מבוגרים ולפעמים מבוגרים מאוד שעדיין לא זכו להקים בית נאמן בישראל, כמעט בכל ישיבה מכובדת יכולתם למצוא אחד שניים או אפילו שלושה "אַלטערס" כאלו. אבל היום, נדמה כי אין ישיבה ואין משפחה אשר אין בה בחור או בחורה שגילם עולה מדי שנה אך משום מה החתונה לא מגיעה.

הנתונים, המחירים, ושרשרת הטעויות שמזינות את התופעה ההולכת וגדלה בה יותר יותר בחורים ובחורות בשידוכים מבתים איכותיים וטובים עדיין לא מוצאים את זיווגם על אף גילם המתבגר ולמרות כל המאמצים שלהם ושל סביבתם להתקדם ולהקים את ביתם.

"מדברים שידוכים" בפרק פתיחה על אחד הנושאים הבוערים והכואבים ביותר בתהליך השידוכים, עם ידע ותוכנית עבודה הלכה למעשה כיצד להימנע מהמגפה הקשה ולהתקדם בצורה הטובה ביותר בדרך להקמת בית נאמן בישראל.

מגיש: יהונתן פנגר - מאמן מדריך ומלווה בחורים בתהליך השידוכים ויצירת זוגיות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במדברים שידוכים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר