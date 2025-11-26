"האַלטערס" היו תמיד שם נרדף בעולם הישיבות לבחורים מבוגרים ולפעמים מבוגרים מאוד שעדיין לא זכו להקים בית נאמן בישראל, כמעט בכל ישיבה מכובדת יכולתם למצוא אחד שניים או אפילו שלושה "אַלטערס" כאלו. אבל היום, נדמה כי אין ישיבה ואין משפחה אשר אין בה בחור או בחורה שגילם עולה מדי שנה אך משום מה החתונה לא מגיעה.

הנתונים, המחירים, ושרשרת הטעויות שמזינות את התופעה ההולכת וגדלה בה יותר יותר בחורים ובחורות בשידוכים מבתים איכותיים וטובים עדיין לא מוצאים את זיווגם על אף גילם המתבגר ולמרות כל המאמצים שלהם ושל סביבתם להתקדם ולהקים את ביתם.

"מדברים שידוכים" בפרק פתיחה על אחד הנושאים הבוערים והכואבים ביותר בתהליך השידוכים, עם ידע ותוכנית עבודה הלכה למעשה כיצד להימנע מהמגפה הקשה ולהתקדם בצורה הטובה ביותר בדרך להקמת בית נאמן בישראל.

מגיש: יהונתן פנגר - מאמן מדריך ומלווה בחורים בתהליך השידוכים ויצירת זוגיות.