בפינתנו הראשונה לתוכנית זו נגענו במגפת הרווקות המאוחרת ובכך שאחת הסיבות הגורמות לכך היא חוסר הבהירות בזהות שלנו "במי אנחנו" הרבה מאוד שאלות שחלקם נשאלות ולו בפעם הראשונה, שאלות המצריכות תשובה ברורה מי הם ומה חשוב להם עתה ובעתיד, ברמה הזוגית ובכלל בחיים.

מה שמוביל רבים מהמשודכים לתסבוך בלבול, וחוסר אונים מול שאלות כמו מה נכון לי? איזה בית אני באמת רוצה להקים, לא כי אמרו לי או כי צריך, אלא כי אני רוצה.

בפינה זו ננסה לגעת ולרדת שלב נוסף למה זה קורה, וכיצד אפשר להתגבר על זה בצורה נכונה ברורה ואולי אפילו גם מהנה.

מגיש: יהונתן פנגר - מאמן מדריך ומלווה בחורים בתהליך השידוכים ויצירת זוגיות.

