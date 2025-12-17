כיכר השבת
"תזכיר לי מי אני?" | על חוסר זהות עצמית והבלבול שפוגש רבים בשידוכים • פרק 4

חוסר זהות עצמית, בלבול, וחוסר אונים מול שאלות של הגדרה וסטיגמות. בחורים רבים הולכים לאיבוד בשאלה: מה נכון לי? מהם הערכים החשובים לי בחיי היומיום ובזוגיות? והמחירים – כבדים | למה זה קורה? ואיך אפשר להתגבר על זה? כמה מילים על אחת התופעות הכי מושתקות בעולם השידוכים – וחבל שכך • הפרק הרביעי, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)

בפינתנו הראשונה לתוכנית זו נגענו במגפת הרווקות המאוחרת ובכך שאחת הסיבות הגורמות לכך היא חוסר הבהירות בזהות שלנו "במי אנחנו" הרבה מאוד שאלות שחלקם נשאלות ולו בפעם הראשונה, שאלות המצריכות תשובה ברורה מי הם ומה חשוב להם עתה ובעתיד, ברמה הזוגית ובכלל בחיים.

מה שמוביל רבים מהמשודכים לתסבוך בלבול, וחוסר אונים מול שאלות כמו מה נכון לי? איזה בית אני באמת רוצה להקים, לא כי אמרו לי או כי צריך, אלא כי אני רוצה. 

בפינה זו ננסה לגעת ולרדת שלב נוסף למה זה קורה, וכיצד אפשר להתגבר על זה בצורה נכונה ברורה ואולי אפילו גם מהנה.

זה הבן של הרב פנגר ?
