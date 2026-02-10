לאחר יממה נוספת של דיונים עם הייעוץ המשפטי לכנסת, בש"ס וב'דגל התורה' מודים כי המגעים הגיעו למבוי סתום ואין דרך לגשר על הפערים בין הדרישות של הייעוץ המשפטי להסכמות של הסיעות החרדיות.

בכירים חרדים אומרים הערב (שלישי) ל'כיכר השבת' כי לא יהיה ניתן להגיע להסכמות עם הייעוץ המשפטי וכי בטווח הזמן המיידי גדולי ישראל ייצטרכו לקבל החלטה על המשך ההתנהלות של הסיעות החרדיות בכל הנוגע לחוק הגיוס ולתקציב המדינה.

"אנחנו במצב הגרוע שהיה עד כה", אמר בכיר חרדי העוסק בסוגיית חוק הגיוס בשיחה עם 'כיכר השבת': "נצטרך לקבל החלטות. בטווח הזמן המיידי נעלה לגדולי ישראל כדי לקבל את הכרעתם באשר להמשך החקיקה".

לדברי הבכירים, ב'דגל התורה' דנים במספר אופציות כאשר הדיונים עוסקים כעת באפשרות של הסכמה לדרישות המרכזיות של הייעוץ המשפטי לכנסת. בין היתר שהסנקציות ייכנסו לתוקף באופן מיידי, כך גם יעדי הגיוס יהיו גבוהים יותר כפי דרישת היועצת המשפטית לוועדה, עו"ד מירי פרנקל שור.

אופציה נוספת שעלתה היא חקיקת חוק הגיוס, חוק ביסמוט, גם ללא תמיכת הייעוץ המשפטי כאשר הצדדים יודעים כי בג"צ צפוי להוציא 'צו ביניים' נגד החוק ובהמשך אף לפסול אותו.

האופציה השלישית, שלדברי הבכירים היא פחות ריאלית, מדברת על פיזור הכנסת והליכה לבחירות באופן מיידי: "זו האפשרות הפחות ריאלית שכן לא מפרקים ממשלה בשנת בחירות ויורים לעצמנו ברגל השניה, נהיה הראשונים להינזק אם לא יהיה תקציב".

לדברי הבכירים: "אין הרבה זמן, נצטרך לקבל החלטות כנראה כבר לפני סוף השבוע, גדולי ישראל יקבלו את ההחלטה, לא אנחנו".