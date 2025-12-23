לייבל לזרוב, תלמיד ישיבה חסיד חב"ד צעיר בן 21 מטקסס, נפצע קשה בפיגוע בסידני שבאוסטרליה בתחילת השבוע שעבר, לשם הגיע כדי לעזור למארגני אירוע חנוכה. הוא מאושפז בבית חולים במחלקת טיפול נמרץ ועובר סדרת ניתוחים וטיפולים.

אביו הרב יוסי לזרוב, משליחי חב"ד בטקסס שבארצות הברית, חשף מה שעבר על בנו בפיגוע, בציוץ בחשבון שמפעיל ברשת X. הוא סיפר כי שליח חב"ד הרב אלי שלנגר הי"ד, שארגן את האירוע בחוף בונדי - נרצח מול עיניו של בנו. לדבריו, בנו הציל חיים של שוטר.

"לייבל", הוא כתב וסיפר, "הציל את חייו של שוטר שנורה במהלך הפיגוע. הוא הסיר את חולצתו, חסם את העורקים של השוטר ובכך הציל את חייו".

הוא הוסיף ותיאר את רגעי הדרמה: "השוטר היה מנוטרל, וכאשר המחבל התקדם לעברם, לייבל התחנן בפני השוטר שייתן לו את אקדחו, ואמר לו שהוא מטקסס, בעל רישיון לנשק ויודע היטב כיצד להשתמש בו - ואם לא, 'שנינו הולכים למות'.

"כאבא שלו, אני יכול להעיד על היכולות המדהימות של לייבל. למרות זאת, הרב אלי נורה למוות, וזמן קצר לאחר מכן לייבל עצמו נורה פעמיים - בבטן וברגל - מפגיעות של רובה ציד ורובה, וכעת הוא נלחם על חייו".

האבא הוסיף כי הוא מקווה ש"אוסטרליה תכיר בו יום אחד, מוקדם ולא מאוחר, כגיבור לאומי. ללייבל צפויה דרך רפואית ארוכה עם ניתוחים רבים. רק חודש קודם לכן, לייבל ניגן בפסנתר ושר בצורה מרגשת בטקס זיכרון לקורבנות אחרים של טרור".

לייבל עצמו, כך הוסיף האבא, אומר כי למרות שלא הצליחו להגן עליו והוא כמעט דימם למוות: “הלוואי שיכולתי לעשות יותר, ניסיתי, אבל נוריתי”.

הלילה (בין שני לשלישי), שיתף האבא כי אשפוזו של בנו הפצוע זו החוויה המאתגרת והקשה ביותר בחייו. "אני יודע שלקדוש ברוך הוא יש תכניות", הוא כתב. "ולמרות זאת המסע כואב. אנחנו אסירי תודה לכל מי שהיה אינו לאורך כל הדרך".

הציבור נקרא להתפלל לרפואתו של יהודה לייב בן מאניה.