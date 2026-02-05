צעיר אוסטרלי איים לרצוח את הרצוג - מה שקרה אחר כך הפתיע

דרסי טינינג, צעיר אוסטרלי בן 19, עומד בפני כתב אישום בגין איומי רצח על נשיא המדינה יצחק הרצוג לקראת ביקורו במדינה בשבוע הבא.
על פי המשטרה האוסטרלית, טינינג תכנן לרצוח "ראש מדינה זר ואישיות מוגנת בינלאומית". לפי הדיווחים, הנאשם איים על הרצוג יחד עם דמויות נוספות כמו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ברשתות החברתיות.
במהלך חיפוש בביתו נתפסו טלפון נייד, וציוד לייצור או לשימוש בסמים. העבירה שבגינה מואשם הצעיר נושאת עונש מרבי של 10 שנות מאסר.
הרצוג אמור להגיע בראשון למדינה לביקור בן חמישה ימים, בהזמנתו של ראש הממשלה האוסטלרי אלבניזי, בעקבות הפיגוע בחוף בונדיי בדצמבר, שבו נרצחו 15 בני אדם.
הביקור הצפוי של הרצוג עורר התנגדות מצד קבוצות פרו-פלסטיניות באוסטרליה, והפגנות מתוכננות בערים מרכזיות במדינה.
0 תגובות