לקראת הביקור צעיר אוסטרלי איים לרצוח את הרצוג - מה שקרה אחר כך הפתיע צעיר אוסטרלי בן 19 עומד בפני כתב אישום שעשוי להגיע לעונש של עשר שנות מאסר, בגין איומי רצח על נשיא המדינה יצחק הרצוג לקראת ביקורו במדינה | הביקור של הרצוג עורר התנגדות עזה מצד קבוצות פרו-פלסטיניות (בעולם)

שה שמשון הייניקן כיכר השבת | 15:34