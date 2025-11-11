פרשת בבצ'יק והבלאגן בדגל התורה - הסיפור המלא  • מעייריב

התאבדות פוליטית. כך כונתה התנהלות דגל התורה בנושא ההתנגדות לחוק עונש מוות למחבלים של עוצמה יהודית. אז קורח שפיקח היה - מה ראה לשטות זו? או! כי קורח, על אף שפיקח הוא, קורח הוא. כל הפרטים על מאחורי הקלעים בהתנהלות התמוהה של עסקנים מסויימים בהנהגה הליטאית.

דה ז'ה וו

מבחני רבנות ודיינות של אברכים רבים שהשקיעו את מיטב כוחם ומרצם טרם נבדקו וטרם ידוע מתי יפורסמו התוצאות. חלק מהמבחנים נערכו כבר לפני למעלה משנה ולכיכר השבת הגיעו מספר פניות על כך. סיקור נרחב בכתבת הווידאו שלפניכם.

מקום המשפט - שם הרשע

אחרי סחבת של שנים ועינוי דין מתמשך, פרקליטות המדינה הודיעה היום על כוונתה להעמיד לדין את מוטי בבצ'יק, האיש החזק בחסידות גור, את אבי דנציגר מנכ"ל חברת התרופות רוש ישראל, ואת העסקן החסידי מנחם גשייד. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

הפליטה. ההבהרה. העוצר.

התבטאות מפתיעה של חבר כנסת בכיר בש"ס, כמעט חמקה מהרדאר התקשורתי: מדובר בראיון של חבר הכנסת יעקב מרגי מש"ס, שהתבטא על חוק הגיוס שהציג יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת חבר הכנסת בועז ביסמוט ונידון בארוכה בימים אלו אצל גדולי ישראל מכל העדות והחוגים. ההתבטאות לא הייתה תופסת כותרות לולי אוזנו החדה של כתב הכנסת של 'כיכר השבת' ארי כהן. כל הפרטים על הסאגה - בכתבת הווידאו שלפניכם. הערת אגב - בש"ס הוחלט על עוצר ראיונות בנושא חוק הגיוס.

בכתבת הווידאו שלפניכם תמצאו סיקור נרחב מהנייעס בעולם הישיבות הליטאי. באיזו ישיבה מסר המנהיג הליטאי רה"י הגר"ד לנדו שיעור כללי, ומדוע? היכן סיימו מסכת ואיזו החלטה קיבלו הבחורים? באיזו ישיבה ליטאית יחגוג מחר הגה"צ רבי שמעון גלאי?. כאמנור - כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.