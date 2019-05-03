אז מה קרה באמת מאחורי הקלעים והימנעות יו"ר 'דגל התורה'? - סיקור נרחב | תחקיר: מאות אברכים למדו שיננו ונבחנו - תוצאות אין | בניגוד לעמדת משפטנים ואחרי סחבת ועינוי דין: הפרקליטות מעמידה לדין את בבצ'יק | חוק הגיוס: מרגי פלט אמירה והתנצל - אבל המסר חד וברור מתמיד | ממאור התלמוד ועד דעת אהרון: סיקור אירוע השבוע בעולם הישיבות הליטאי (מעייריב)
עשרות נציגי תנועת 'דגל התורה' ברחבי הארץ בראשות שלושת ח"כי התנועה התכנסו בסוכת מנכ"ל 'יתד נאמן' זליג אורלנסקי ושמעו דברי עידוד ותמיכה מח"כי התנועה • הח"כים גפני ומקלב בחרו לעקוץ את אנשי הפלג הירושלמי בנאום לוחמני וח"כ אשר בחר למסור הדרכה קצרה לנציגים • סיקור ותיעוד מיוחד (חרדים)
זליג אורלנסקי, מנכ"ל "יתד נאמן", פנה לאנשי פרסום וביקש מהם להתלונן במשטרה כנגד אנשי "הפלג הירושלמי" ומסע ההטרדות אותו הם מבצעים לכאורה כלפי המפרסמים. "מסע האיומים מאורגן על ידי מספר פעילים מקבוצת מיעוט, הכתובת לטיפול בתופעה היא משטרת ישראל. החלטנו שלא ננוח ולא נשקוט" (מדיה)
על רקע אי-תפקודה של עיריית אלעד בכל הנוגע לפתיחת שנת הלימודים ועוד, שיגר ראש העיר עידן מכתב לממלא מקומו זליג אורלנסקי, בו הוא מאשימו ב"התנהגות חסרת אחריות". אורלנסקי מסרב להגיב, וטוען: "מצבו מעורר רחמים". מקורביו עוקצים את עידן: "שיפתור כדרכו בהבל פיו את הבעיות" (חרדים)
אלפי תושבי אלעד, רבנים ואישי ציבור - בראשות מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א, השתתפו אמש בהכנסת ספר התורה שערך זליג אורלנסקי - ממלא מקום ראש העיר אלעד, נדבת חמיו - ר' משה דויטש. הצמרת הפוליטית החרדית כולה התייצבה לברך. צפו בגלריית התמונות הנרחבת ובוידאו (חרדים)
לא מבזבזים זמן: עוד ביום שישי - שעות ספורות אחרי פרסום מכתבו של צביקה הרבסט כי הוא מוותר על קיום הסכם הרוטציה באלעד, הוציאו שני חברי הכנסת של דגל התורה - גפני ומקלב, מכתב לראש העיר אלעד עידן, בו הם קובעים כי המ"מ הנוכחי אורלנסקי יישאר בתפקידו עד לסוף הקדנציה. בפנים: המכתב (חרדים)
הביצה הפוליטית האלעדית סוערת: יו"ר דגל התורה באלעד צביקה הרבסט, שלח הבוקר מכתב למזכ"ל דגל התורה משה גפני, בו הוא מודיע על ויתור מצידו על מינויו למ"מ רה"ע במסגרת הסכם הרוטציה, וכי הוא "ממליץ למנות לתפקיד הסגן את עו"ד גרוסמן". המשמעות: המ"מ הנוכחי זליג אורלנסקי יישאר בתפקידו (חרדים)