רחובות בני ברק לבשו חג, ביום ראשון השבוע נערכה תהלוכת ענק ורוויית רגש, לרגל שחרורו של הבחור בנימין קרייף, תלמיד ישיבת "דרכי חיים", שזכה להימנות על "אסירי עולם התורה" לאחר שריצה תקופת מאסר ממושכת בת שלושה חודשים בכלא הצבאי, מתוכם למעלה מ-50 יום בתנאי בידוד קשים בשל עמידתו האיתנה.

התהלוכה, שיצאה לרחובות העיר, הפכה למפגן של הוקרה למסירות הנפש. המוני חסידים, ליטאים ובני ישיבות צעדו לאורך המסלול, כשבמרכז מלווה את הקהל "מרכבה" מפוארת עליה ניצבה מקהלה אמנותית שביצעה שירי רגש ושמחה לכבודה של תורה. רכבי יוקרה מקושטים וכלי נשיפה הוסיפו לאווירה החגיגית, בעוד ריקודים סוערים נפתחים במוקדים שונים לאורך ציר הצעדה.

במרכז המעמד בלטו בנוכחותם שאר "שבויי המלכות", עריקים ששוחררו מהכלא בחודשים האחרונים וקיבלו את פני חברם למערכה. תשומת לב מיוחדת ניתנה לשלושת העריקים שנעצרו במהלך ההפגנות הסוערות ביהוד, ואשר זכו למענק הוקרה בסך מאות אלפי שקלים כאות הוקרה על עמידתם האיתנה בין כותלי הכלא למען המערכה.