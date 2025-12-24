כיכר השבת
תמך בחוק נגד היהדות

המפלגות החרדיות זועמות על הליכוד: "טעות שתמכנו באוחנה ליו"ר הכנסת"

האופוזיציה העלתה היום חוק בנוגע לנישואין אזרחיים, למרות שהקואליציה התנגדה לחוק, מי שבחר לתמוך בחוק הוא יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. במפלגות החרדיות זועמים על הליכוד ועל אוחנה (חדשות חרדים)

אמיר אוחנה (צילום יונתן זינדל/פלאש90)

יו"ר הכנסת חבר הכנסת אמיר אוחנה ממפלגת הליכוד, החליט לתמוך לפני זמן קצר (רביעי) בהצעת חוק נישואין אזרחיים, זאת למרות ההתנגדות של הקואליציה. במפלגות החרדיות תקפו בחריפות.

ב מסרו: "אמיר אוחנה עשה מעשה שלא יעשה ותמך בחוק נישואים אזרחיים של האופוזיציה, בניגוד לסיכום שבין הליכוד ליהדות התורה - לשמור על הסטטוס קוו".

עוד נמסר בהודעה הרשמית של דגל התורה: "הטעות שנעתרנו לבקשת הליכוד ותמכנו בו להיות יו"ר הכנסת - לא תקרה שוב".

אמיר אוחנה מצביע בעד החוק | צפו (צילום: ערוץ כנסת)

יו״ר יהדות התורה, כתב: "ממשלת ישראל בראשות בנימין נתניהו (הליכוד) ממשיכה להפר את כלל הסיכומים וההבנות עם המגזר החרדי".

"היום", הוסיף גולדקנופף וכתב: "הגדיל לעשות יו״ר הכנסת, אמיר אוחנה, כאשר הצביע בעד חוק שכל כולו רמיסה בוטה של תורתנו הקדושה בניגוד להבנות שהיו עד כה ולברית ההסטורית בין הליכוד למפלגות החרדיות שהתבססה על שמירת ערכי מסורת ישראל".

