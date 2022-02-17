פעילי התנועה החילונית "ישראל חופשית" קוראים לצעירים ולזוגות המבקשים להתחתן, שלא לעשות זאת במסגרת הרבנות הראשית וזאת כמחאה על בירור היהדות המתבצע במסגרת הליך רישום הנישואין. "למה צריך לעבור שבעה מדורי גיהנום לקראת היום המאושר בחיינו?" שאלו בתנועה (יהדות,ארץ)
הליכוד ביתנו הודיעו כי קיבלו את מרבית הדרישות של מפלגת 'יש עתיד', בהסכמה מלאה של 'הבית היהודי'. ובדרישות: הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, התרת נישואין אזרחיים ומתווה מרחיק לכת לשוויון בנטל. "מדובר במהפכה אזרחית מהותית שהושגה רק בזכות הברית של יש עתיד עם הבית היהודי", אומרים גורמים המעורבים בפרטי המשא-ומתן (חדשות)
זיגזג? בניגוד להצהרות טרם הבחירות לפיהן 'הבית היהודי' יתמוך בנישואין אזרחיים בין יהודיות וגרים רפורמים, ח"כ איילת שקד הצהירה בסוף השבוע במפגש עם צעירים חרדים כי מפלגתה לא תתמוך בתחבורה ציבורית בשבת ובנישואין אזרחיים. "אנחנו מפלגה דתית" • צפו במפגש המלא (פוליטי)
במהלך כנס בכנסת שעסק בנשים עגונות התפרצה אחת המשתתפות וטענה כי דיינים נוטלים שוחד עבור מתן גט. בתגובה אמר ח"כ הרב בן דהן "מקרים של שוחד, במידה ואכן היו, יש למגר מן השורש ולפנות למשטרה לעזרה". בן דהן הבהיר כי לא יהיה שותף להכרה בנישואים אזרחיים
איילת שקד, הנציגה החילונית ב'הבית היהודי' מעוררת סערה בציבור הדתי לאומי כשמצהירה כי מפלגתה תתמוך בנישואין אזרחיים בין יהודיות ויוצאי גיור רפורמי הנחשבים על פי ההלכה לגויים. בנוסף מגלה שקד, שמפלגתה תדרוש את מערך הגיור בכדי להעביר אלפי גיורים "מזורזים" שקד טוענת: התכוונתי לאשר נישואין אזרחיים רק כאשר שני בני הזוג אינם יהודים (חדשות, פוליטי)
שי פירון, הנציג הדתי ששובץ במקום הראשון ברשימתו של יאיר לפיד 'יש עתיד', מביע תמיכה בנישואין אזרחיים. לדבריו, אין אפשרות למנוע מאדם ששירת בצבא להינשא כך. "אני תומך בסטטוס קוו חדש, שייצור מפגש בין הערכים היהודיים לערכים הליברליים. אלה דברים שחברה צריכה לנהל עליהם שיח" (פוליטי)
"אני בעד הפרדת הדת מהפוליטיקה", אומר חבר הכנסת הרב חיים אמסלם ומקים תנועה רעיונית חדשה שתקרא "עם שלם" ● בראיון לערוץ 2 הוא משרטט קווים לדמותה של התנועה ומבהיר: לא פורש מש"ס ● על פרשת אבריו של אבי כהן: זה כבוד המת, היו צריכים לתרום את אבריו ● צפו בראיון (פוליטי)