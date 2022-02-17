כיכר השבת

עוד כתבות על נישואין אזרחיים:

תמך בחוק נגד היהדות

|

"לקדם נישואין אזרחיים"

||
14

נישואין אסורים וחילול שבת

||
40

לא מצחיק!!

||
147

המסרים נחשפו

||
11

נכנעו ללחצים

||
8

חרפה בכנסת ישראל

||
12

חברי הכנסת צחקקו

||
16
||
10

||
28

בעקבות הביקורת החרדית?

||
42
|
||
7

הבית היהודי - יהודי?

||
62

||
30

הרב אמסלם מקים תנועה ומכריז:

||
462
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר