האופוזיציה העלתה היום הצעת חוק הנוגעת לנישואים אזרחיים – נושא רגיש במיוחד עבור המפלגות החרדיות. הקואליציה התנגדה, אך מי שבחר להצביע בעד ההצעה היה יו״ר הכנסת, אמיר אוחנה.

התגובה החרדית לא איחרה לבוא: הודעות זעם, האשמות בהפרת משמעת קואליציונית וטענות לפגיעה ביסודות הקדושים של הציבור החרדי.

אלא שלפי אברג׳ל, הכעס הזה נשען יותר על רטוריקה ופופוליזם מאשר על ניתוח פוליטי קר.

״חצי שנה החרדים לא מצביעים עם הקואליציה״

אברג׳ל מזכיר עובדה בסיסית שנדחקה מהשיח: כבר חודשים שהמפלגות החרדיות אינן מצביעות עם הקואליציה באופן סדיר. הצעות חוק של הממשלה נמשכו, נדחו ואף נפלו מחשש למבוכה קואליציונית.

״האופוזיציה חגגה הישגים במושב הקודם בדיוק בגלל זה״, הוא אומר, ״אז לבוא עכשיו ולדרוש משמעת קואליציונית מוחלטת – זה לא מאוד הוגן״.

נישואים אזרחיים – לא קו אדום היסטורי

אחת הטענות המרכזיות של אברג׳ל נוגעת למהות הזעם עצמו. לדבריו, בניגוד לנרטיב שמוצג בהודעות החריפות, נישואים אזרחיים מעולם לא היו ״החומה האחרונה״ של הציבור החרדי.

כן, מדובר בנושא שמרני. כן, הוא הופיע בקמפיינים, בעיקר של ש״ס. אבל זה לא היה מעולם לב הזהות החרדית.

הציבור החרדי נלחם על חופש שמירת תורה ומצוות, על עולם הישיבות, על חינוך עצמאי ועל אורח חיים בטוח במדינה יהודית. את זה, לדבריו, הנציגות החרדית דווקא הצליחה להשיג.

״הפכו סוגיה אחת לעניין הכי קדוש שיש״

אברג׳ל מבקר מגמות פנימיות בציבור החרדי, שלדבריו ייבאו מאבקים אידיאולוגיים של קבוצות אחרות והלבישו אותם על הציבור כולו.

יש מי שבחר להפוך את נושא הנישואים האזרחיים לדגל מרכזי, אך זו בחירה אידיאולוגית של זרמים מסוימים – לא הכרח קיומי של הציבור החרדי כולו.

״זה לגיטימי״, הוא מבהיר, ״אבל זו לא הסיבה שבגללה הציבור החרדי שולח את הנציגים שלו לכנסת״.

הציבור החרדי לא טיפש ולא אינפנטיל

אחת האמירות החריפות ביותר בראיון נוגעת ליחס של ההנהגה הפוליטית לציבור שלה.

לדברי אברג׳ל, הציבור החרדי מבין פוליטיקה, מבין פרגמטיזם, ויודע שבקואליציה יש שותפים עם תפיסות שונות.

הוא לא מצפה שכל קרב ינוהל כאילו מדובר בסוגיה קיומית. להפך – הוא מצפה להגדלת ראש, לשיקול דעת ולבחירה מתי להילחם ומתי פשוט להתעלם.

אז למה לתקוף את אמיר אוחנה?

לשיטתו של אברג׳ל, גם אם אוחנה הצביע בעד החוק – אין לכך משמעות מעשית. מדובר בהצעת חוק של האופוזיציה, שאין לה סיכוי אמיתי לעבור.

אמיר אוחנה, לדבריו, היה ועודנו אחד השותפים הפוליטיים המשמעותיים ביותר של המפלגות החרדיות בכנסת. לתקוף אותו פומבית על הצבעה סמלית הוא מהלך לא חכם, לא אסטרטגי, ובעיקר לא נחוץ.

פופוליזם במקום פרגמטיזם?

כשנשאל מדוע בכל זאת יצאו ההודעות החריפות, אברג׳ל מודה שאין לו תשובה חד־משמעית. הוא לא מזהה לחץ אלקטורלי חריג, לא בריחת מנדטים ולא איום מיידי.

יהדות התורה שומרת על כוחה, הציונות הדתית נחלשת, ומשבר הגיוס – ולא נישואים אזרחיים – הוא הסוגיה האמיתית שמטרידה את הציבור החרדי.

ייתכן שמדובר פשוט בפופוליזם לא אחראי, כזה שמדבר בקול רם גם כשאין בכך צורך.

השורה התחתונה

לדברי אברג׳ל, הציבור החרדי היה מרוויח יותר משתיקה מאשר מצעקה. לא כל הצבעה היא קרב קיומי, ולא כל חוק דורש הכרזת מלחמה.

פוליטיקה היא אמנות של תעדוף, והתגובה לחוק הנישואים האזרחיים – בוודאי במקרה הזה – פספסה את העיקר.

הראיון שודר ב״כיכר FM״ בהגשת אלי גוטהלף. הפקה: נריה סעדיה