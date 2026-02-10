בזמן שהדיון הציבורי מתמקד בגיוס לוחמים ובחוק הגיוס, מתרחשת מתחת לרדאר מהפכה טכנולוגית חסרת תקדים. בפרק הרביעי של הפודקאסט "חרדים בקו האש", מארח יוסי לוי את אורי אייזנברג, האיש שעומד מאחורי תוכנית "קודקוד" – המיזם הגדול ביותר כיום בצה"ל לשילוב חרדים במקצועות הטכנולוגיה והמודיעין.

מסאטמר ל-81: הפרופיל המפתיע

אייזנברג, דור שישי לירושלמים ובוגר ישיבת חברון שחי שנים ארוכות בארה"ב, מציג נתונים שסותרים את כל מה שחשבנו. "85% מהחבר'ה שלנו מגיעים בלי תעודת בגרות," הוא מספר. "אבל הם עוברים מבחני 'תיל' בציונים גבוהים מאוד ומשתלבים ביחידות העלית – 8200, 81, סייבר, ופענוח תצלומי לוויין".

ההפתעה הגדולה היא במגוון האנושי. לא מדובר רק בחרדים מודרניים. "יש לנו נציגות מחב"ד, מויז'ניץ, מבעלזא, ואפילו מסאטמר ומהעדה החרדית," חושף אייזנברג. "איך זה ייתכן? כי זה נכון להם. הם צריכים פרנסה, ואחרי שהם מגיעים – הם מבינים שזה גם טוב אבסולוטית לעם ישראל".

"מרד הנגידים"

אחת הנקודות הנפיצות בשיחה היא המעורבות של אייזנברג ב"מכתב הנגידים" – אותו מכתב שבו הודיעו פילנתרופים חרדים כבדים כי יפסיקו לתמוך במוסדות שראשיהם יוצאים נגד חיילי צה"ל.

"זה לא היה מכתב מאיים, אלא מכתב של הכרת הטוב," הוא מסביר. "פתאום קלטתי שהמכתב הזה נתן קול לציבור ענק, חרדי ונורמלי, שמושתק. תלמידי חכמים התקשרו אליי ואמרו: 'טוב שאתם חתמתם, כי הרבנים לא יכולים'".

מפרנסה לביטחון קיומי

אייזנברג מודה בכנות: לפני ה-7 באוקטובר, המניע העיקרי היה כלכלי – להוציא אברכים ממעגל העוני. אבל המלחמה שינתה הכל. "המודיעין התרסק, הקונספציה קרסה, ופתאום הבנו כמה העולם המודיעיני זקוק לאנשים האלה. היום חרדי ב-8200 זה לא רק 'סידור עבודה', זה צורך קיומי למדינה. יש לנו חבר'ה שעבדו בבונקרים מסביב לשעון תחת הנחיות הלכתיות של פיקוח נפש".

בפרק הבא: המהפכה של ישיבות ההסדר

בפרק הבא נעסוק במסלול המקביל והמרתק לא פחות – ישיבות ההסדר החרדיות. נארח את הרב כרמי גרוס, האיש שהקים את ישיבת ההסדר החרדית הראשונה ("דרך חיים") וממנה צמחו כבר 14 ישיבות כאלו.

האזינו לפרק המלא של "חרדים בקו האש" – הצצה למסדרונות שבהם נבנה העתיד של ההייטק והביטחון הישראלי.