עד היום שמענו על גיוס חרדים דרך פוליטיקאים שצועקים באולפנים או דרך רבנים שזועקים מנהמת ליבם. בפרק השלישי של הפודקאסט "חרדים בקו האש", המנחה יוסי לוי מארח את הדמות הכי בכירה בצה"ל שעוסקת בנושא ביומיום – תא"ל שי טייב.

טייב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם, לא מגיע כדי להתנצח, אלא כדי להסביר את המציאות החדשה והאכזרית של אחרי ה-7 באוקטובר.

המתמטיקה האכזרית של המילואים

"אני איש של אנשים, אבל גם איש של מספרים," אומר טייב ללוי, ומטיל פצצה באולפן. הוא מתאר את קריסת המודל הישן: אם בעבר איש מילואים היה נקרא ל-25 יום פעם בשלוש שנים, המודל החדש מדבר על 180 עד 210 ימי מילואים באותה תקופה.

"המשמעות היא פי 7 עד פי 10 עומס על המשרתים," מסביר טייב. "הדרך היחידה להוריד את העומס המטורף הזה מאנשי המילואים והמשפחות שלהם, היא להרחיב את הסדיר. הצבא זקוק לחרדים לא בשביל 'לסמן וי' חברתי, אלא כי חסרים לוחמים בשורות".

מהפכת "החשמונאים": קודם בונים בית, אחר כך מביאים דיירים

אחת הנקודות המרתקות בשיחה היא החשיפה על הקמת חטיבת החשמונאים. לוי, שמכיר את המערכת מבפנים כמג"ד במיל', מגדיר את זה כרגע היסטורי: "צה"ל רתם את העגלה לפני הסוסים – במובן הטוב".

טייב מסביר: "לא חיכינו שיגיעו חיילים. קודם כל בנינו חטיבה. מינינו מח"ט, הקמנו בסיס ב-200 מיליון שקל, בנינו תשתיות רוחניות וכשרות. זו אמירה של הצבא: אנחנו מוכנים אליכם".

"הצווים נשלחים בכאב"

במענה לשאלה הקשה על אלפי הצעירים החרדים שמקבלים צווי גיוס ונכנסים לסטטוס של "עריקים" או "משתמטים", טייב מפתיע בגישה אנושית. "אנחנו שולחים את הצווים האלו בכאב," הוא מודה.

הוא חושף כי הצבא מפעיל מדיניות של "דלת פתוחה": גם מי שלא התייצב לצו ראשון ושני, ומוגדר כרגע כמשתמט – אם יגיע מיוזמתו ויביע רצון לשרת, המערכת תדע "לנקות את השולחן". "אנחנו רוצים שורות מלאות, לא אסירים בכלא," הוא מבהיר .

אפשר להישאר חרדי בצה"ל?

מול החשש הקיומי של המגזר החרדי מאובדן הזהות ("הצבא הוא כור היתוך"), טייב מודה ביושר: "יש פה שתי אידיאולוגיות שלפעמים מתנגשות". אבל, הוא מתעקש שהצבא של 2024 למד את הלקח. הפתרון הוא יצירת מסגרות הומוגניות (כמו פלוגות ומחלקות מגדריות) ושמירה קפדנית על אורח חיים, מתוך הבנה שאי אפשר לכפות "ישראליות חילונית" על מי שבא להגן על המדינה מתוך אמונה .

האזינו לפרק המלא – שיחה נדירה, עניינית ונטולת פילטרים על העתיד הביטחוני של כולנו.

ומה קורה בזירה הטכנולוגית?

בפרק הבא נארח את אורי אייזנברג, יו"ר תוכנית "קודקוד", שיספר איך אלפי חרדים כבר משתלבים ביחידות הסייבר והמודיעין.