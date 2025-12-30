יוסי לוי, מנכ"ל איגוד שומר ישראל, הגוף הגדול בישראל הפועל לשילוב חרדים בשירות בצה"ל, נשא דברים בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, והביא עדויות אישיות מהשטח על שילוב צעירים חרדים בלחימה, לצד אזהרה חדה מפני צעדים חד צדדיים בסוגיית הגיוס.

לוי המחיש את טענתו המרכזית: נכונותם של צעירים חרדים להתגייס לצה"ל תלויה בהסכמה רחבה וביחס מכבד כלפי עולם התורה והמשפחות. לדבריו, כאשר נוצר שיח מאחד ולא דרך כפיה, צעירים חרדים בוחרים לשרת ואף להתגייס לשירות קרבי, אך כאשר הם חשים פגיעה באחיהם הלומדים תורה, הרצון הזה עלול להיעצר.

לוי, הביא דוגמא מאירוע תקשורתי שנערך בישיבת ההסדר החרדית הקרבית בצוותא, בהשתתפות ללי דרעי, "לפני כשנה הגיעה הגברת ללי דרעי. אני מאוד מעריך אותה. היא הגיעה לישיבת ההסדר החרדית, הקרבית, בצוותא, אותה ישיבה שבה למד בני, למחזור ג' או ד'. והגיעו כתבי ערוץ 12 ביחד איתה. אמרתי לה, את מוזמנת בכבוד, אני מאוד מעריך אותך. היא פונה לתלמידים ושואלת אותם, תלמידים יקרים, איך יכול להיות שהבן שלי, סעדיה, למד תורה והקריב, ואתם, לא כל המשפחה שלכם מגיעים? קם אחד התלמידים ואמר לה, תקשיבי, אני רוצה שתדעי דבר אחד. ברגע שאתם כחברה תפגעו באח שלי שלומד תורה, אני לא אבוא. אני בדרך לגיוס. אני עוד כמה חודשים מתגייס לגיוס קרבי. ברגע שאתם תבואו ותפגעו באחים שלי, אני לא אבוא".

בהמשך סיפר לוי על חניך חרדי בשם בני, שהחל את דרכו מתוך רצון עז להתגייס לצה"ל, אף שטרם היה מוכן לכך: "לפני כחמש שנים בא אליי בחור צעיר בשם בני ואמר לי אני רוצה להגיע לצבא. באותה נקודת זמן נכנס המחזור הראשון של ישיבת ההסדר החרדית הקרבית בצוותא. בני היה בישיבת ההסדר הקרבית לפני שהוא התגייס לצבא. באותה ישיבת ההסדר הקרבית בני ועוד קבוצת אנשים מאוד איכותית עשתה הכנה לצבא".

לוי, המשרת בעצמו כמפקד גדוד בצה"ל, תיאר גם את רגעי הלחימה בשבעה באוקטובר ואת השיחה המטלטלת שקיבל ממפקד הפלוגה של בני, "שביעי באוקטובר הגיע, אני מפקד על גדוד בצה"ל, הוקפצתי כמובן על הבוקר. בערב מתקשר אליי המ"פ נחמן, ואומר לי, תקשיב, אתה חייב לדבר עם התלמיד שלך. הוא אומר לי דבר איתו דחוף. שנינו נמצאים באותו אזור. עליתי מול בני לזום והוא מספר לי מה היה, ואני נדהם מהעוצמה של בחור צעיר מבית חרדי שלא ידע מה זה צבא שמגיע לצה"ל ונלחם בגבורה בלתי נתפסת..."