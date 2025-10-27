נצח יהודה בפעילות מבצעית ( צילום: צה"ל )

לפני מספר שבועות סגרה החטיבה הצפונית מעגל מר, כאשר חוסלו שניים ממפקדי הפלוגות של חמאס בגדוד בית חאנון – המחבלים יחיא חליל מוחמד עודה ונדאל נביל עבדאללה אבו עודה, אשר תכננו והובילו עשרות פיגועים נגד כוחות צה"ל. בין היתר, עמדו השניים מאחורי המתקפה הרצחנית בתחילת חודש יולי, שבה נפלו חמישה מלוחמי נצח יהודה ו־16 נוספים נפצעו.

מזה כשנתיים פועל גדוד "נצח יהודה" בהגנה ובהתקפה בגבולות הדרומיים והצפוניים של הארץ, ומוכיח פעם אחר פעם את שילוב העוז הצבאי עם שמירת ערכי התורה. עם פתיחת מלחמת חרבות ברזל, הגדוד החל את הלחימה בקו סוריה, ומשם הועבר לגזרת הצפון, שם פעל תחת החטיבה הצפונית והביא להישגים מבצעיים חשובים. במהלך השנה וחצי האחרונות נטל הגדוד חלק בלחימה עיקשת, השמיד תשתיות טרור וחיסל מחבלים רבים במארבים מדויקים. בשלב מאוחר יותר, תמרן הגדוד לראשונה גם בדרום לבנון, כשהוא מוביל קרבות ומבצעים מוצלחים נגד תאי אויב. רק לאחרונה נטל חלק בתמרון קרקעי נוסף – הפעם במרחב בית חאנון שברצועת עזה – שם פעל כצוות קרב גדודי במסגרת החטיבה הצפונית של אוגדת עזה, והביא לתוצאות מרשימות.

לוחמי נצח יהודה בפשיטה על בית חאנון שבצפון רצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

מאז פתיחת הלחימה, גדוד נצח יהודה נטל חלק מרכזי במבצעי החטיבה, תוך שמירה על רמה מקצועית גבוהה ואורח חיים חרדי מלא. אנשיו הוכיחו כי ניתן להיות לוחמים מן השורה הראשונה – מבלי לוותר על אמונה, שבת וכשרות מהודרת.

במהלך המלחמה חיסל הגדוד עשרות מחבלים, ובהם מפקדים בכירים של חמאס, והשמיד מאות מבנים, פירי מנהרות ותשתיות טרור. הוא ביצע עשרות פטרולים מורכבים להריסת תשתיות אויב, והשמיד אתרי שיגור וטוואי תת-קרקע.

הגדוד, שהוקם לפני למעלה מ־20 שנה כחלק מחטיבת כפיר, מורכב מלוחמים חרדיים הפועלים במסירות נפש ובאמונה שלמה. עם תום שירותם הקרבי ממשיכים רבים מהם לשנת משימה חינוכית, בליווי מפקדים ורבנים צבאיים המלווים את דרכם הרוחנית.

מאז פרוץ המלחמה איבד הגדוד תשעה לוחמים יקרים. צה"ל והגדוד מלווים את משפחות הנופלים, אשר זכר יקיריהם מלווה את חבריהם בכל פעולה.

במחזור הגיוס האחרון, שהתקיים בספטמבר, הצטרפו לשורות נצח יהודה שמונים לוחמים חדשים – בני תורה ואמונה שבחרו להצטרף לשורת הלוחמים החרדיים הנושאים בגאון את דגל "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון".