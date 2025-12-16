חיל האוויר האוקראיני מודה כי חצי מכלל האספקה הקריטית בחזית מסופקת באמצעות רחפנים ומפציצים, במהירות של עד 10 משימות ליום.

החזית האוקראינית משנה את פניה באופן דרמטי, כאשר מערך הלוגיסטיקה עובר אוטומציה מואצת. כיוון פוקרובסק הפך למוקד של מהפכה זו, שם 50% מהלוגיסטיקה מטופלת כעת על ידי כטב"מים.

במקום שבו פעלו בעבר צוותים קרקעיים, כלים בלתי מאוישים (UAVs) נושאים כעת את המטען העיקרי של האספקה. הכל מועבר ישירות לקו החזית – החל ממזון, דלק, גנרטורים וציוד, ועד לתחמושת.

יחידת ה-155 היא אחת החלוצות בתחום זה. צוות אחד מסוגל להשלים עד 10 סבבי אספקה ביום אחד. לשם כך, מופעלים מדי יום רכבים רובוטיים, רחפני FPV ומפציצים כבדים.

מעבר לאוויר, גם המערך הקרקעי תלוי יותר ויותר ברובוטיקה: על פי הדיווחים, מל"טים קרקעיים אוקראינים אחראים כיום לרוב משימות האספקה ליד החזית. רכבים רובוטיים קרקעיים בלתי מאוישים (UGVs), המכונים גם "מל"טים קרקעיים", משמשים להובלת אספקה חיונית לעבר עמדות הקו הקדמי.

קייב מסתמכת באופן גובר על מערכות רובוטיות אלו כדי לטפל ברוב עבודות האספקה בסמוך לאזורי הקרב. רכבים אלו תועדו כשהם גוררים ונושאים אספקה לכיוון עמדות הקו הקדמי.

השינוי מסמן מגמה ברורה: האוטומציה נוטלת על עצמה את הסיכונים הלוגיסטיים הקשים ביותר, תוך הגברת יעילות האספקה במהירות חסרת תקדים. כך שהכטב"מים הפכו להיות צינור החמצן של החיילים בחזית; אם בעבר משאית אספקה הייתה יעד קל, היום הכל עובר דרך שמים ודרך כלים רובוטיים מתגלגלים.