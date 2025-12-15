אוקראינה ביצעה מהלך ראשון מסוגו, כשהשתמשה בכלי שיט בלתי מאויישים כדי לתקוף צוללת רוסית. כך הודיעה קייב הערב (שני), ובכך חשפה שימוש חדש במערכות בלתי מאוישות מלאות חומר נפץ.

שירות הביטחון הכללי של אוקראינה (SBU) מסר כי ביצע "מבצע מיוחד" באמצעות כלי שיט בלתי מאויש, שפגע בצוללת רוסית מסוג Kilo בנמל נובורוסיסק שבים השחור, גרם לה נזק והוציא אותה מכשירות. לפי הדיווח, הפעולה בוצעה בשיתוף פעולה עם הצי האוקראיני.

שירות הבטחון הציג צילומים של הרגע שבו כלי השיט פוגע בצוללת וגורם לפיצוץ גדול. הצוללת הייתה מצוידת בארבעה משגרי טילי קליבר, אותם רוסיה משגרת לעיתים קרובות לעבר ערים אוקראיניות.

צוללות מסוג Kilo פועלות על דיזל-חשמל ומשמשות את הצי הרוסי מאז שנות השמונים. רוסיה מחזיקה במספר גדול של צוללות פעילות, מה שהופך את הצי שלה לאחד מציי הצוללות הגדולים בעולם. לפי שירות הבטחון האוקראיני, עלות צוללת מסוג Kilo היא כ-400 מיליון דולר, אך הסנקציות הבינלאומיות הקשות עלולות להקשות על רוסיה להחליף את הכלי במקרה של אובדן.

התקיפה מהווה חלק ממערכה מתמשכת של אוקראינה נגד הכוח הימי הרוסי בים השחור. מאז תחילת המלחמה השתמשה אוקראינה בכלי שיט וטילים כדי לפגוע ולהשמיד עשרות כלי שיט ורכוש ימי רוסי.