דיין האמת: חייל המילואים, עשהאל באב"ד, תושב סנה בבנימין, שנפצע לפני מספר חודשים בתקרית ברפיח נפטר היום (חמישי) מפצעיו בבית החולים.

באב"ד הי"ד, הוא נשוי ואב לחמישה ילדים והוא שירת בפלוגה ד' של גדוד 941, במהלך תקרית ברפיח הוא נפצע יחד עם חייל נוסף.

לאחר אשפוזו בבית החולים חלה הטבה מסוימת במצבו הרפואי, אך בשבועות האחרונים חלה הדרדרות במצבו, ורצה הבורא שהניתוח שנעשה לו לא הצליח והבוקר כאמור הוא נפטר. הלוויה צפויה להתקיים הצהריים בשעה 15 בהר הרצל בירושלים.

מנצח יהודה נמסר: "עמותת נצח יהודה משתתפת בצער משפחת עשהאל באבד הי"ד, לוחם גדוד המילואים נצח ישראל, בוגר הגדוד החרדי "נצח יהודה", שהלך לעולמו לאחר שנפצע בהיתקלות ברצועת עזה".

עוד נמסר: "במהלך הלחימה שירת בחפ"ק מ"פ פלוגה ד', והסתפח לצוות הלוחמים בעזה מתוך תחושת שליחות ומחויבות. חבריו ומפקדיו מתארים בחור שקט, איש ערכים ועקרונות, חבר אהוב ומוערך. עמותת נצח יהודה מרכינה ראש, משתתפת בצער המשפחה, ומחבקת את בני המשפחה, החברים והלוחמים".