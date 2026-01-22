כיכר השבת
דיין האמת

עצוב: הלוחם מהגדוד החרדי שנפצע לפני מספר חודשים בתקרית ברפיח נפטר מפצעיו

בחודש אוקטובר נפצעו שני לוחמים בתקרית ברפיח והם פונו לבית החולים סורוקה. מצבו של אחד מהם, עשהאל באב"ד, החל להשתפר אך בזמן האחרון חלה הדרדרות והיום למרבה היגון הוצער הוא נפטר מפצעיו (דיין האמת)

לוחמי נצח יהודה בפשיטה על בית חאנון בצפון רצועת עזה, בשנה שעברה (צילום: דובר צה"ל)

דיין האמת: חייל המילואים, עשהאל באב"ד, תושב סנה בבנימין, שנפצע לפני מספר חודשים בתקרית ברפיח נפטר היום (חמישי) מפצעיו בבית החולים.

באב"ד הי"ד, הוא נשוי ואב לחמישה ילדים והוא שירת בפלוגה ד' של גדוד 941, במהלך תקרית ברפיח הוא נפצע יחד עם חייל נוסף.

לאחר אשפוזו בבית החולים חלה הטבה מסוימת במצבו הרפואי, אך בשבועות האחרונים חלה הדרדרות במצבו, ורצה הבורא שהניתוח שנעשה לו לא הצליח והבוקר כאמור הוא נפטר. הלוויה צפויה להתקיים הצהריים בשעה 15 בהר הרצל בירושלים.

מנצח יהודה נמסר: "עמותת נצח יהודה משתתפת בצער משפחת עשהאל באבד הי"ד, לוחם גדוד המילואים נצח ישראל, בוגר הגדוד החרדי "נצח יהודה", שהלך לעולמו לאחר שנפצע בהיתקלות ברצועת עזה".

עוד נמסר: "במהלך הלחימה שירת בחפ"ק מ"פ פלוגה ד', והסתפח לצוות הלוחמים בעזה מתוך תחושת שליחות ומחויבות. חבריו ומפקדיו מתארים בחור שקט, איש ערכים ועקרונות, חבר אהוב ומוערך. עמותת נצח יהודה מרכינה ראש, משתתפת בצער המשפחה, ומחבקת את בני המשפחה, החברים והלוחמים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר