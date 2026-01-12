עשרות צעירים חרדים ממכינות ההסדר הקרביות של עמותת נצח יהודה יצאו השבוע לשבוע גיבוש מאתגר בדרום הארץ, באזור גבעות גורל. מדובר בשבוע שטח אינטנסיבי בן ארבעה ימים, שנועד להכשיר את החניכים הן לעולם הצבאי הקרבי והן לחוסן הרוחני והנפשי הנדרש לקראת הגיוס.

במסגרת השבוע, המכונה "שבוע ניווטים", השתתפו חניכי מכינת ניצוץ באמונה, מכינת דרך אמונה, מכינת בצוותא ומכינת בית דוד החסידית, ונטלו חלק בשורה של משימות שטח מאתגרות המדמות את המציאות הצבאית הכולל ניווטים רגליים, תנועה בחוליות, לינה בשטח, התמודדות עם עייפות, תנאי מזג אוויר משתנים ולחץ פיזי ומנטלי מתמשך.

החניכים נדרשו לגלות אחריות, עבודת צוות וחוסן אישי, כשהם נושאים ציוד מלא, פועלים על פי פקודות ומקיימים סדר יום קפדני, כל זאת כהכנה ישירה לשירות קרבי משמעותי. לצד האתגר הפיזי, הושם דגש גם על ההיבט הערכי והרוחני, מתוך תפיסה כי חייל קרבי חרדי נדרש לשילוב עמוק בין עולמות האמונה, המחויבות והעשייה.

לדברי אנשי המכינות, השבוע היה לא פשוט עבור החניכים, אך משמעותי במיוחד. היו לא מעט רגעי שבירה והתמודדות, אבל החניכים עמדו באתגר. "ראינו צמיחה אישית, חיבור בין החניכים והבנה עמוקה יותר של המשמעות שבבחירה בשירות קרבי בצה"ל ושותפות בהגנה על המדינה.

יהודה, אחד מהחניכים סיפר "הגענו לשבוע הזה עם הרבה רצון לאתגר של ניווטים, שינה בשטח ועבודה בחוליות והיו רגעים שרצינו לוותר. דווקא שם גילינו כמה כוח יש באמונה ובחברים שסביבך. השבוע הזה חידד לי שאני מסוגל לעמוד באתגר קרבי, בלי לוותר על מי שאני ועל הדרך שלי".

שבוע הגיבוש בגבעות גורל מהווה שלב מרכזי במסלול ההכנה של המכינות, ומהווה ציון דרך נוסף בדרכם של צעירים חרדים המבקשים להשתלב כלוחמים בצה"ל, מתוך שליחות, אמונה ונכונות לאתגר.