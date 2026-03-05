דובר צה"ל אביחי אדרעי פרסם לפני זמן קצר (חמישי) הנחיית פינוי נרחבת ביירות, שמשמעותה דה-פקטו פינוי לכל רובע הדאחייה.

בסרטון ופוסט שפרסם דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי נמסרה "אזהרה דחופה לתושבי הפרברים הדרומיים של ביירות - הצילו את חייכם ופנו את בתיהם מיד".

אזהרה דומה פורסמה גם עבור "תושבי שכונות בורג' אל-בראג'נה וחדאת' - אנא פנו מזרחה לכיוון הר הלבנון על ציר ביירות-דמשק.

תושבי שכונות חארת חרייק וצ'יה - חייבים לנסוע צפונה לכיוון טריפולי דרך ציר ביירות-טריפולי ומזרחה להר הלבנון בכביש המהיר מטן.

שימו לב, נאסר עליכם לנסוע דרומה. כל תנועה דרומה עלולה לסכן את חייכם.

נודיע לכם על הזמן המתאים לחזור לבתים שלכם".