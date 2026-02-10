אורי אייזנברג משמש כיו"ר תוכנית "קודקוד" בצה"ל, תוכנית ייחודית המיועדת לשילוב חיילים חרדים בשירות צבאי משמעותי תוך שמירה על אורח חייהם הדתי. תפקידו כולל הובלת מדיניות הגיוס והשירות של אוכלוסייה חרדית, תוך יצירת מסגרות מותאמות המאפשרות שירות צבאי איכותי לצד שמירה על ערכים דתיים.

תוכנית "קודקוד" שבראשה עומד אייזנברג מהווה חלק מרכזי במאמצי צה"ל להרחיב את מעגל המתגייסים מהציבור החרדי. התוכנית מציעה מסלולי שירות מגוונים בתחומים טכנולוגיים, מודיעיניים ומקצועיים, תוך התאמה מלאה לצרכים הייחודיים של החיילים החרדים ומשפחותיהם.

בתפקידו, אייזנברג אחראי על קשר שוטף עם מנהיגות רוחנית בציבור החרדי, גיבוש מדיניות גיוס רגישה תרבותית, ופיתוח תשתיות ומסגרות המאפשרות שירות משמעותי. הוא פועל ליצירת גשרים בין הצבא לבין הציבור החרדי, תוך הבנה עמוקה של האתגרים והדילמות הקיימות בשני הצדדים.

תוכנית "קודקוד" כוללת מגוון רחב של מסלולי שירות, החל מיחידות קרביות מיוחדות ועד תפקידים טכנולוגיים מתקדמים. המסגרות כוללות סביבה דתית מתאימה, כשרות מהדרין, זמנים לתפילה ולימוד תורה, והפרדה מתאימה בין גברים לנשים. אייזנברג עומד בראש המאמץ להרחיב ולשפר מסגרות אלו באופן מתמיד.

פעילותו של אייזנברג כוללת גם מעורבות בדיונים ציבוריים סביב נושא גיוס חרדים, השתתפות בפורומים מקצועיים, ויצירת קשרים עם גורמים שונים בחברה הישראלית. הוא נתפס כדמות מרכזית בניסיון לגשר על הפערים בין הציבור החרדי למערכת הביטחון, תוך כבוד לזהות התרבותית והדתית של כל צד.

האתגרים העומדים בפני אייזנברג ותוכנית "קודקוד" כוללים הגדלת מספר המתגייסים, שיפור שיעורי ההשתלבות והמשכיות בשירות, והתמודדות עם התנגדויות מצד חלקים בציבור החרדי. עם זאת, התוכנית רושמת הצלחות משמעותיות בשילוב חיילים חרדים ביחידות איכותיות ובתרומתם למערכת הביטחון.