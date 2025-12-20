כיכר השבת
דבר השבוע | סיכום השבוע של 'כיכר'

בצה"ל החליטו להתעמת חזיתית עם הציבור החרדי | אחרי נפתלי בנט - הטלפון שלכם הבא בתור? 

צה״ל גזעני? העימותים בין צה״ל לחרדים עלו שלב בשבוע האחרון וחשפו את הצביעות של ארגוני השמאל | הפלאפון של רוה״מ לשעבר נפרץ (לכאורה) איך זה קרה ולמה זה נוגע לכולנו | וגם ראיון מיוחד עם מסייד שיטת דייל קראנגי על העצמה אישית ותקשורת בינאישית (דבר השבוע)

תוכנית 'דבר השבוע' משודרת במוצאי שבת והשבוע בהגשת אלי גוטהלף מביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים, פרשנים שאתם לא רוצים לפספס.

(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

דבר השבוע של "כיכר השבת" עוסקת השבוע בשלושה נושאים מרכזיים המשפיעים על הציבור בישראל.

תחילה, הכתב אבי מוסקוב מנתח את סוגיית גיוס ה, תוך התמקדות בטענות על אפליה משטרתית וצבאית כלפי צעירים ספרדים מהפריפריה והסלמת האלימות בהפגנות.

בחלק השני, המומחה אלחנן טוויג מסביר את פרצת האבטחה בטלפון של , ומדגיש את החשיבות של אימות דו-שלבי והתגוננות מפני ניסיונות דיוג (פישינג).

ולסיום, התוכנית מציגה ריאיון עם רונן כהן ממכון דייל קארנגי, המפריך מיתוסים על מייסד השיטה ומציע כלים לשיפור הביטחון העצמי והתקשורת הבין-אישית. המפגש כולו משלב אקטואליה פוליטית עם עצות מעשיות להתנהלות בעידן הדיגיטלי והחברתי המודרני.

