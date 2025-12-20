דבר השבוע | סיכום השבוע של 'כיכר' בצה"ל החליטו להתעמת חזיתית עם הציבור החרדי | אחרי נפתלי בנט - הטלפון שלכם הבא בתור? צה״ל גזעני? העימותים בין צה״ל לחרדים עלו שלב בשבוע האחרון וחשפו את הצביעות של ארגוני השמאל | הפלאפון של רוה״מ לשעבר נפרץ (לכאורה) איך זה קרה ולמה זה נוגע לכולנו | וגם ראיון מיוחד עם מסייד שיטת דייל קראנגי על העצמה אישית ותקשורת בינאישית (דבר השבוע)

אג אלי גוטהלף כיכר השבת | ל' בכסלו | 20.12.25