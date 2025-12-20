תוכנית 'דבר השבוע' משודרת במוצאי שבת והשבוע בהגשת אלי גוטהלף מביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים, פרשנים שאתם לא רוצים לפספס.
דבר השבוע של "כיכר השבת" עוסקת השבוע בשלושה נושאים מרכזיים המשפיעים על הציבור בישראל.
תחילה, הכתב אבי מוסקוב מנתח את סוגיית גיוס החרדים, תוך התמקדות בטענות על אפליה משטרתית וצבאית כלפי צעירים ספרדים מהפריפריה והסלמת האלימות בהפגנות.
בחלק השני, המומחה אלחנן טוויג מסביר את פרצת האבטחה בטלפון של נפתלי בנט, ומדגיש את החשיבות של אימות דו-שלבי והתגוננות מפני ניסיונות דיוג (פישינג).
ולסיום, התוכנית מציגה ריאיון עם רונן כהן ממכון דייל קארנגי, המפריך מיתוסים על מייסד השיטה ומציע כלים לשיפור הביטחון העצמי והתקשורת הבין-אישית. המפגש כולו משלב אקטואליה פוליטית עם עצות מעשיות להתנהלות בעידן הדיגיטלי והחברתי המודרני.
