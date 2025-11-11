במליאת הכנסת התקיימה אמש (שני) הצבעה על "חוק עונש מוות למחבלים", הקואליציה כמובן תמכה בחוק וגם באופוזיציה בחרו שלא להצביע נגד החוק, זאת בעוד מי שהתנגדו לחוק, היו שני חברי הכנסת של 'דגל התורה', אורי מקלב ויעקב אשר, וזאת בהוראת ראש הישיבה הגר"ד לנדו, כשהדבר גורר ביקורת חצופה מצד השר איתמר בן גביר וח"כ אביגדור ליברמן. אלא שמתברר כי גם ב'דגל התורה' הייתה מהומה לא קטנה ואף היו"ר משה גפני לא השתתף בהצבעה. למה? "כיכר השבת" עם כל הפרטים על מאחורי הקלעים.

חוק עונש מוות למחבלים, הוא אמנם לא חוק שעולה בפעם הראשונה. בעשר שנים האחרונות היו מספר פעמים שניסו להעביר אותו, אך בשל הלחצים הבינלאומיים - נתניהו הצליח להדוף את החוק, מכיוון שהחוק נהפך לספינת הדגל של השר בן גביר, לנתניהו לא הייתה ברירה והפעם זה אכן עבר, אמנם רק בקריאה ראשונה, אבל עדיין עבר.

הציבור החרדי באופן כללי תמיד התנגד לחוק ולרוח שלו, מכיוון שיש לציבור החרדי בעיה אמיתית להיות חלק מאלו שמאפשרים למדינה לגזור מוות על אנשים, מה גם שהסיבה של "התגרות באומות", תמיד הייתה חלק מהשיקולים.

כל פעם שהחוק בנוסחים שלו עלה לדיונים, הורו גדולי ישראל -מאז מרן הגראי"ל שטיינמן ועד ימינו אנו - לחברי הכנסת של דגל התורה להימנע ולא להצביע בעד, כך נהגו לא רק בדגל התורה, אלא גם באגודת ישראל ובש"ס.

מי שזכרונו אינו בוגד בו, יכול לצוף עם מוחו רק כמה חודשים אחורה, כאשר החוק עלה למליאה בקריאה טרומית, גם אז הורו גדולי ישראל להימנע, וכך גם הגר"ד לנדו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה להימנע.

וכעת, מגיע השואל ותוהה, מה קרה עכשיו? למה הגר"ד לנדו הורה לחברי הכנסת להתנגד לחוק ובכך לחבור לשמאל הקיצוני ולחברי הכנסת הערבים? ועוד יותר, איך יושב ראש המפלגה גפני לבסוף עשה כמו יתר חבריו החרדים ונמנע בהצבעה?

גורם בכיר ב'דגל התורה', מספר היום ל'כיכר השבת' את הפוליטיקה מאחורי הקלעים: "למי ששם לב, לאחרונה מאבקי השליטה בין בתי גדולי ישראל חזרו לשולחן על מלא, כאשר הצדדים לא בוחלים בשום דבר על מנת להגדיל את כוחם ואת 'הגדול' שלהם".

לדבריו: "המראה המבחיל של מאבקי השליטה, כמובן גורמים לתחושת קבס אצל כל יהודי מאמין, אבל השיא היה בשבוע שעבר. המנהיג הגרמ"ה הירש, שאמון מטעם 'דגל התורה' על חוק הגיוס, הכריע לחברי הכנסת של דגל התורה להמשיך עם חקיקת חוק הגיוס, ההנהגה של ר' משה הלל הייתה לצנינים בעיני אנשים אחרים, שהבטיחו לנקום".

"הנקמה", מספר אותו גורם בכיר ב'דגל התורה', "הגיעה כביכול השבוע, כי שוב התעוררה שאלה ציבורית, מה לעשות עם חוק עונש מוות למחבלים. ואז, החליטו עסקנים שאין רוח חכמים נוחה מהם, להיבנות על הסיפור הזה מחדש ולהוכיח את מנהיגותו של הגר"ד לנדו, כביכול איש ענק ועצום כמוהו - שיודע את כל התורה כולה - זקוק להם".

גורם נוסף ב'דגל התורה', שעדיין מזועזע איך החלטות הרות-גורל מעין אלו נקבעות על ידי עסקנים משיקולים קטנוניים, אומר ל'כיכר השבת': "אותו נכד של אחד מגדולי ישראל זצ"ל, שגם כיום מנסה לשלוט בציבור החרדי, החליט לשים אצבע בעין של כולם ולייצר תקדים - של פרסום החלטת גדול בישראל, שעות רבות קודם ההצבעה, גם כדי שלא יוכל לחזור בו או לתת פתח למשא ומתן וגם כביכול כדי לבסס את השליטה".

"עכשיו", מסביר אותו בכיר, "תבינו את הנזק המטורף שנוצר, זה שלא נתנו פתח למשא ומתן ועשו זאת כהחלטה שאין חזור ממנו, גרמה לנו נזק גדול. קודם כל, כולנו יודעים שראש הממשלה מתנגד לחוק מסיבות מדיניות, היינו יכולים לסחור איתו על התנגדות, למשל, תמורת הקלות בחוק הגיוס, אך כידוע בגלל שהרב הירש הכריע בחוק הגיוס, אז כעת אין להם שום עניין לקדם את זה וחלילה הייתי אומר שהם היו שמחים גם להרוס את זה".

"אך לא רק זה", אומר אותו גורם, "לאורך ההיסטוריה שאני לפחות זוכר, לא היה כמעט תקדים, במיוחד לא על חוקים שאין להם קשר לציבור החרדי, שהוציאו כמה שעות לפני את ההחלטה, בוודאי לו בשעת בוקר כה מוקדמת, אין לזה שום הסבר הגיוני למה עשו את זה כך הפעם, מלבד תאוות שליטה וחוסר אחריות ציבורית מינימלית, או יותר גרוע מכך".

מה יכול להיות יותר גרוע? לדברי אותו בכיר: "אותו נכד מנסה אולי לטוות לו קשרים עם השמאל הקיצוני, הרי אנחנו יודעים שהוא נפגש עם גורמים בשמאל, אולי הוא הרגיש שדרך ההתנגדות לחוק הוא יתחבב על גורמי השמאל הקיצוני והערבים עוד יותר, שוב זה נשמע לי הזוי ומופרך, אבל אולי תאוות השליטה לא יודעת שובע".

בכיר נוסף הקשור לאחד מחברי הכנסת הליטאיים אמר ל'כיכר השבת': "זה באמת סיפור הזוי ומביך, הרי בקריאה הטרומית נמנענו כפי שעשינו כל השנים, אז מה קרה פתאום? לא לחינם חבר הכנסת גפני לא הסכים להיות חלק מהפסטיבל המביך הזה והוא עצמו נמנע מההצבעה אחרי שהתקזז, זו הימנעות קולנית במיוחד שאומרת לאותם עסקנים, אני לא שפוט שלכם, יש לנו את הדרך המסורה לנו ולא תשנו אותי".

עוד מוסיף אותו גורם: "האבסורד פה גדול אף יותר, אותם עסקנים שתמכו בכל מאודם בפרוש באלעד, אפילו לא קיבלו את היד של מאיר פרוש בהצבעה הנגדית וגם פרוש שמציג עצמו כתלמיד הגדול של ישיבת סלבודקא (הוא למד שם בשנות בחרותו. ח"ש), גם הוא הבריז להם ונמנע בהצבעה, למרות הלחצים האדירים שאותה חבורה ניסתה להפעיל עליו".

בשבוע האחרון הרבנו כאן ב'כיכר השבת' להוציא לאור השמש, את מה שמתרחש מאחורי הקלעים בין העסקנים והפעולות אותן הם עושים כנגד גדולי הרבנים, כולל צנזור שמות או תמונות של גדולי ישראל מהביטאון.

כזכור וכפי שדווח, 'יתד נאמן' התעלם לגמרי מהפגישה הדרמטית בשבוע שעבר במעונו של הגרמ"ה הירש על חוק הגיוס - שהייתה אולי הכי חשובה בשנים האחרונות וזאת בשל פוליטיקה פנימית רדודה.

"מי שעמד מאחורי ההתעלמות", הסביר גורם בכיר המעורה היטב בפרטים ל'כיכר השבת', "הוא כנראה נכד של אחד מגדולי ישראל זצ"ל, שיש לו קשר עמוק לביטאון הליטאי".

"אותו נכד", הסביר הגורם, "החליט שרק הוא יחליט מי 'הגדול', ומכיוון שבהודעה שיצאה לאחר הפגישה, המנהיג הגר"ד לנדו הוזכר יחד עם עוד חברי מועצת וכאילו היה מובן שהוא לא המכריע הבלעדי, הוא החליט לנקום ולעשות יחד עם שותפיו, שני מעשים חמורים - הראשון, כאמור, הוא התעלמות גורפת מהפגישה ביתד נאמן - זאת למרות שאף הגר"ד לנדו עצמו שלח שוב ושוב את הח"כים להיוועץ בנושא הגיוס עם הגרמ"ה הירש".

"הדבר השני", חשף אותו גורם, "היה להזמין את שלושת חברי הכנסת של דגל התורה - היו"ר גפני, מקלב ואשר ל'שיחת נזיפה' בדירה ב׳אחד ההרים׳ בבני ברק, ולהכריח אותם להיכנס אל הגר"ד לנדו, כנראה כדי שיוכלו לצאת בכותרת ביתד נאמן ובכלי תקשורת שמשתפים עמם פעולה, כביכול הגר"ד לנדו הכריע בסוגיית הגיוס, למרות שגם הגר"ד לנדו הבהיר כמה פעמים שהגרמ"ה הוא זה שמתעסק בסוגיה הזו, והכרעותיו מקובלות על כולם".