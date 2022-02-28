ההצבעה של חברי הכנסת אורי מקלב ויעקב אשר נגד חוק עונש מוות למחבלים, יחד עם הח"כים הערבים, בהוראתו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו - עוררה סערה וביקורת מחוצפת | אלא שברגע האמת, יו"ר המפלגה גפני נעלם ולא הצביע נגד החוק | מה הוביל להחלטה התקדימית להתנגד לחוק כשעד היום רק נמנעו ולהיכן גפני נעלם? • "כיכר השבת" עם הסיפור מאחורי הקלעים (חרדים)
מקרה מזעזע במרכז העיר ירושלים: גבר חרדי מוכר כבן 50 משכונת רמות, קיבל דו"ח משוטר בגין עבירת תנועה שביצע לכאורה ברחוב ישעיהו בעיר. במהלך רישום הדו"ח, הוא החל לנשות בכבדות. כוחות הצלה שהוזעקו למקום ניסו לבצע בו פעולות החייאה, אולם למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו
עסקן חרדי מוכר שעלה אמש לביתו של מרן הגר"ח, שאל: האם ניתן להתפלל על הגשם בשביל שיתמלאו מספר מקוואות שחסר בהם מים, העסקן החרדי ציין כי לפי הערכות החזאים הימים הקרובים צפויים להיות מעוננים, ואולי לכן יהיה שייך לקבל "היתר", אולם נענה כי "גשם בקיץ זה סימן רע" (חרדים)