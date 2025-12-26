השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מנצל את התחושות הקשות בעקבות הפיגוע הרצחני היום (שישי), בו מחבל שב"ח דרס למוות גבר בן 68 בעיר בית שאן ורצח צעירה בת 19 בדקירה סמוך לקיבוץ תל יוסף שבעמק המעיינות, כדי לקדם את הצעת חוק עונש מוות למחבלים.

לדברי השר: "הפיגוע שבוצע בידי הרוצח הנפשע מהשומרון, מלמד שוב על הצורך הדחוף להעביר את חוק עונש מוות למחבלים".

"מי שיוצא לבצע פיגוע טרור אנטישמי במטרה לרצוח צריך לדעת שמדינת ישראל לא תאפשר לו להמשיך לחיות ותשלח אותו לגיהנום".

בהודעתו הוסיף השר: "שולח תנחומים מעומק ליבי למשפחות הנרצחים בפיגוע הנפשע שאירע היום בגזרת בית שאן, עפולה ועין חרוד, ומתפלל לרפואת הפצועים".

יצוין כי מליאת הכנסת כבר אישרה את החוק בקריאה ראשונה ברוב של 39 תומכים ו-16 מתנגדים, כאשר לפי ההצעה עונש מוות יוטל על מחבל שפעל "מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו".