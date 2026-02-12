הבכיר בצמרת המשטרה קיבל הודעה: שוקלים להעמידך לדין בקרוב

המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה (מח"ש) הודיעה שנית לנציב שירות בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, כי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה שוקלים להעמידו לדין פלילי בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות, וזאת בכפוף לשימוע שייערך לו. כך מסרה הערב (חמישי) הפרקליטות.

ליעקובי ניתנה תקופה של שלושה שבועות לצורך קביעת מועד לשימוע, ובא כוחו עודכן בפרטי ההליך.

יעקובי כיהן לאורך השנים בתפקידים שונים ובכירים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר. על פי החשד, בעת כהונתו כנציב שב"ס, העביר למפקד ימ”ר ש”י, נצ”מ אבישי מועלם, מידע חסוי ורגיש הנוגע לחקירה סמויה בעניינו, וזאת בחשד לביצוע עבירות מתחום טוהר המידות.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף הערב את ההחלטה. לדבריו, הוא "מגבה את נציב שב״ס קובי יעקובי והוא יישאר נציב שב״ס שנים רבות. על ישום המדיניות שלי והשינויים הדרמטיים שעשה לטובת ביטחון המדינה מגיע ליעקובי פרס ישראל".

עוד הוסיף בן גביר: "התיק שהיועמ"שית המפוטרת תופרת כרגע לנציב שב"ס, קובי יעקובי, הוא המשך הניסיון לפגוע בקצינים בכירים שמיישמים מדיניות הממשלה והיא עושה זאת כדי להחריב את ממשלת הימין. הגיע הזמן שעו"ד בהרב מיארה תפסיק לייעץ ותרוץ בבחירות הקרובות כיאה לראשת האופוזיציה".

לפני כשלושה שבועות נחקר יעקובי במח"ש פעם נוספת ואלרחיה כינה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר את החקירה כ"רדיפה". בחשבונו ברשת X הוא כתב: "יעקובי הוא לוחם אמיץ, נחוש ומקצוען. נציב שב"ס הטוב ביותר לדורות מדינת ישראל. גאה בך ומגבה אותך אל מול רדיפת הדיפ סטייט בראשות התופרת המשפטית".

כזכור, בחודש יולי האחרון, הוחלט להגיש נגד יעקובי כתב אישום בכפוף לשימוע בפרשה שכונתה "מקורבי בן גביר", בגין עבירות מתחום טוהר המידות, מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי חקירה.

על פי החשד בפרשה, יעקובי העביר למועלם מידע חסוי ורגיש הנוגע לחקירה סמויה בעניינו - שעוסקת בכך שפעל במכוון כדי למנוע מעצר של פעילי ימין קיצוני שחשודים בטרור לאומני ביהודה ושומרון, בתמורה לקידומו במשטרה.

כבר בפתיחת החקירה, השר בן גביר הודיע כי יעקובי יישאר בתפקידו וכינה זאת "תפירת תיק", אבל נציב השב"ס עצמו רמז בתגובתו הראשונה כי יתפטר אם יוגש נגדו כתב אישום.