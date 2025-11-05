הניסיון לייצר מחלוקות בתוך הציבור הליטאי, מגיע ביממה האחרונה (רביעי) לשיא חדש, שעוד לא הכרנו, כאשר גורמים ליטאיים שהכוח היחיד שלהם הוא הביטאון הליטאי 'יתד נאמן', לא בוחלים בפוליטיקה זולה ומכוערת על גבי חוק הגיוס שכה חשוב ליהדות החרדית. "כיכר השבת" עם הפרטים המלאים בפרסום ראשון.

מאז פטירתו של מרן הגרי"ג אדלשטיין זצ"ל, ששלט היטב בחוק הגיוס, מי שאמון על הסוגיה מבחינת כל גדולי הדור, הוא ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, שיודע ומכיר היטב את הסוגיה על בוריה, ומונח בה לפרטי פרטים.

לכן, אך טבעי שחברי הכנסת הליטאים יוועצו עמו בכל הקשור לסוגיה הזו - בוודאי כאשר יש התפתחויות דרמטיות, וכפי שדווח אמש לראשונה ב'כיכר השבת', חברי הכנסת עלו בערב למעונו עם הפרטים החדשים בטיוטת חוק הגיוס המעודכנת ובמשך קרוב לשעתיים, הם ישבו עמו ועברו איתו סעיף סעיף, וראש הישיבה אף הרים טלפונים למשפטנים ואנשי מקצוע תוך כדי הפגישה, כדי להבין את התמונה עד הסוף.

גם לאחר הפגישה הממושכת, ראש הישיבה טרם נתן את החלטתו, וישב הוגה בסוגיה לעומקה לאורך הלילה והבוקר, ורק בשעות הצהריים, הכריע והורה לח"כי דגל התורה כי אפשר להתקדם עם החוק.

אך למרבה הצער, כפי שגם דווח לא מכבר ב'כיכר השבת', היו כאלו בציבור הליטאי שבחשו בסיפור הגיוס, זאת ועוד 'יתד נאמן' התעלם לגמרי מהפגישה הדרמטית אמש - שהייתה אולי הכי חשובה בשנים האחרונות וזאת בשל פוליטיקה פנימית רדודה.

"מי שעמד מאחורי ההתעלמות", מסביר גורם בכיר המעורה היטב בפרטים ל'כיכר השבת', "הוא כנראה נכד של אחד מגדולי ישראל זצ"ל, שיש לו קשר עמוק לביטאון הליטאי".

"אותו נכד", מסביר הגורם, "החליט שרק הוא יחליט מי 'הגדול', ומכיוון שבהודעה שיצאה לאחר הפגישה, המנהיג הגר"ד לנדו הוזכר יחד עם עוד חברי מועצת וכאילו היה מובן שהוא לא המכריע הבלעדי, הוא החליט לנקום ולעשות יחד עם שותפיו, שני מעשים חמורים - הראשון, כאמור, הוא התעלמות גורפת מהפגישה ביתד נאמן - זאת למרות שאף הגר"ד לנדו עצמו שלח שוב ושוב את הח"כים להיוועץ בנושא הגיוס עם הגרמ"ה הירש".

"הדבר השני", חושף אותו גורם, "היה להזמין את שלושת חברי הכנסת של דגל התורה - היו"ר גפני, מקלב ואשר ל'שיחת נזיפה' בדירה ב׳אחד ההרים׳ בבני ברק, ולהכריח אותם להיכנס הערב אל הגר"ד לנדו (הפגישה במשרד בבר מתקיימת כעת ונמשכת כבר למעלה משעה. ח״ש) כנראה כדי שיוכלו לצאת מחר בכותרת ביתד נאמן ובכלי תקשורת שמשתפים עמם פעולה, כביכול הגר"ד לנדו הכריע בסוגיית הגיוס, למרות שגם הגר"ד לנדו הבהיר כמה פעמים שהגרמ"ה הוא זה שמתעסק בסוגיה הזו, והכרעותיו מקובלות על כולם".

כך או כך, הערב צפויים חברי הכנסת של דגל התורה, לעלות למעונו של הגר"ד לנדו, למרות ההתנהלות השערורייתית של אותם גורמים, וייתכן שלאחר מכן יעלו גם למעונו של זקן חברי המועצת של דגל התורה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן. "לכאורה הם יעלו גם לרב ברגמן", אומר ל'כיכר השבת', גורם באחד הבתים: "הח"כים מבינים כעת יותר טוב מאי פעם שאסור לתת לכמה עסקנים זולים לשלוט פה באירוע ולכן הם יעלו כנראה גם אליו, אם לא הערב אז בימים הקרובים".

"אבל זה לא אומר שלא מדובר בפחדנים, שלא יודעים להגיד לאותו נכד - לא והם נותנים לו יד לייצר נרטיב שקרי רק בשביל תמונה ביתד. זה מביש שככה הם מבזבזים את הזמן של אחד מגדולי הדור", מסכם אותו גורם.

גורם נוסף מסביר ל'כיכר השבת': "חברי הכנסת בכל מקרה תכננו לעלות למעונו של הגר"ד לנדו, על מנת לקבל את ברכתו ואת העצה שלו, אך הכוונה של אותם אנשים להשפיל את חברי הכנסת ולשלוט עליהם בצורה כזו מביכה - היא חציית קו אדום. הפעם הח"כים נכנעו להם, אבל מה שבטוח הוא שזה לא לאורך זמן ולא לעולם חוסן".

יצוין, כי מאז פטירתו של מרן הגרי"ג אדלשטיין, מועצת גדולי התורה של דגל התורה, לא התכנסה וכפי המסורת, תמיד בהכרעות מעין אלו מכנסים את 'המועצת', אך כאמור יש מי שמונע את זה, מאותן סיבות שהוזכרו לעיל, כעת ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, כן חושב לכנס בקרוב את המועצת ולקלב החלטה משותפת.

הסכסוך בתוך המפלגות החרדיות

מוקדם יותר דווח ב'כיכר השבת', כי למרות הרצון הטוב של הנציגים החרדים במו"מ, בשבוע שעבר לפני העצרת, נוצרה בעיה חמורה - המפלגות החרדיות הסתכסכו בתוך עצמן. כך למשל, מוטי בבצ'יק שהיה האיש החזק בחסידות גור, איבד מכוחו בתוך החסידות לטובת גורמים יותר מיליטנטיים - שהחליטו שהם רוצים חוק גיוס בלי יעדים וסנקציות, דבר שהוא חשוב אך לא ממש רלוונטי בתקופה הנוכחית.

אך לא רק בגור נוצרה קיצוניות, גם בגזרה הספרדית לא הייתה אחידות. כך למשל, יו"ר ש"ס אריה דרעי, שמנסה לדחוף להעברת החוק בכל כוחו, נתקל בהתנגדות קשה מצד רבנים ספרדים בכירים, וביניהם, הגר"מ מאיה, הראש"ל הגר"י יוסף, הגר"ש בצלאל ועוד, שהקלטות שלהם, בהן נשמעה דעתם האמיתית, פורסמו בתקשורת.

כדי לא לבלבל אתכם יותר מדי, רק נספר לכם, כי דרעי ובבצ'יק עשו מספר תרגילים מבריקים בסיומם בבצ'יק הצליח להחזיר לידיו את השליטה בחסידות גור ודרעי הצליח לסדר לעצמו מכתבים מכל רבני המועצת, שיתמכו בו, כולל מכתב שנכתב אתמול של הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף.

שיתוף פעולה מפתיע

לאחר שהצליחו להסדיר את העניינים הבעייתיים בתוך הבית שלהם, הם הבינו שהם חייבים את 'דגל התורה' כדי להתקדם עם החוק, וזאת מכמה סיבות - גם כדי לקבל לגיטימציה ציבורית, גם כדי לשכנע את הרבנים הספרדיים שעדיין מתנגדים וגם כדי להציג חזית אחידה מול ראש הממשלה נתניהו.

כדי להוציא את המהלך לפועל, הצמד בבצ'יק ודרעי שחזרו לשתף פעולה, פנו לנכד של אחד המנהיגים הליטאים זצ"ל, כדי לסגור איתו את הדיל על חוק הגיוס.

במקביל, ראש הממשלה נתניהו וח"כ ביסמוט, עדכנו את חברי הכנסת החרדים בדבר ההתפתחות. הח"כים שהבינו כי יש פה עוד יד ליטאית בוחשת, קיימו שיחה עם ש"ס וגור, והבהירו להם, כך על פי מקור בכיר שהיה מעורב, כי "היחיד שיכול להכריע בסוגיה בציבור הליטאי, זה לא נכד כזה או אחר, אלא רק המנהיג הגאון רבי משה הלל הירש".

עוד מסביר אותו גורם: "חברי הכנסת זעמו ואמרו, מה אותו נכד מתערב? הוא מסכים לדברים שאחר כך לא יהיה אפשר לחזור מהם, אסור לדבר איתו וצריך לסגור את כל הסיפור רק עם ר' משה הלל, אסור לתת לגורמים מחרחרי ריב ופשרניים שמתעסקים בפוליטיקה קטנה להתעסק עם נושא כה רגיש כמו חוק הגיוס".

כשדרעי הבין מי בעל הבית ב'דגל'

כך או כך, דרעי יצר קשר עם ביתו של הגרמ"ה הירש ובמקביל נקבעה הפגישה של חברי הכנסת עם הגרמ"ה הירש, שם כזכור הוא עבר איתם סעיף סעיף וכפי שנחשף לראשונה ב'כיכר השבת', בצהריים אישר ראש הישיבה להתקדם עם חקיקת החוק.

במקביל, אותו נכד, לו יש קשר גם בביטאון המפלגתי של 'דגל התורה', החליט כנראה לא לשתוק על כך שהוא מודר מקבלת ההחלטות. גורם בכיר אומר ל'כיכר השבת': "הנקמה הקטנונית שלו הגיעה, כך נראה, בדמות התעלמות מוחלטת מהפגישה הכי דרמטית שהייתה פה לאחרונה מעל דפי יתד נאמן".

הזעם הליטאי

עוד הוא מוסיף ומספר: "התפקיד של עיתון הוא לדווח, זה שהדיווח לא מתאים לאנשים מסוימים - זו חוצפה לא להזכיר את זה בעיתון, זו הכרזת מלחמה שאני לא יודע אם יש דרך חזור ממנו וזה מתווסף גם לכל החוצפה שקרתה בשבוע האחרון, עם התעלמות בעמוד השער מדברי הגרמ"ה הירש וכן התעלמות בשער מגדולי ראשי הישיבות במועצת גדולי התורה (כפי שדווח בהרחבה ב'כיכר השבת')".

בקרב אלפי תלמידיו של הגרמ"ה הירש התעורר זעם עצום על הניסיונות למחיקתו של ראש הישיבה מעל דפי הביטאון הליטאי. "דווקא בשעה שיהדות החרדית כולה נתונה במתח עצום על גורל עולם התורה, לנוכח גזירת הגיוס ההולכת ומחריפה", נכתב בהודעת מחאה חריפה שהופצה, "ובשעה שכל בית ישראל דיבר על עליית חברי הכנסת של דגל התורה להתייעצות גורלית עם רבינו מרן הגרמ״ה הירש שליט״א כדי לקבל את הכרעתו יחד עם ידידו ורעו רבינו מרן הגר״ד לנדו שליט״א וכל חברי מועצג"ת, כיצד לנהוג עם החוק המונח כרגע בכנסת - בחר אותו עסקן לצנזר במכוון את עצם דבר ההתייעצות ולהשתיק את ההתייעצות ההיסטורית".

לדבריהם, "מעשה צנזורה זה אינו רק פגיעה באמון הציבור ובמשאב הציבורי, אלא פגיעה חמורה בכבוד תורתם של גדולי ישראל, בעת שהשעה מחייבת אחדות והתלכדות סביב מנהיגי הדור".