יו"ר 'הציונות הדתית', השר בצלאל סמוטריץ', התייחס לסערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות והצהיר כי הוא יוביל לגיוס אלפי חרדים לשירות בצה"ל.

בריאיון ב'החדשות' התבטא סמוטריץ' כי: "אנחנו נגייס אלפים-אלפים של חרדים, נעשה שינוי היסטורי שבו החברה החרדית לוקחת את כל הערכים ומסתערת על מדינת ישראל. אני, בשונה מאחרים, לא מחפש קמפיין ולא מחפש פופוליזם, ולא מחפש להשניא אותם. רוצה אותם מובילים בצבא, בכלכלה ובשירות הציבורי בישראל". לדבריו: "החרדים רוצים להשתלב ולהיות חלק, אני מעריך שמספיק חרדים רוצים להשתלב. "אני נחוש להביא לשינוי דרמטי בלקיחת האחריות של החרדים על מדינת ישראל. "אני רוצה אותם מובילים את הכלכלה, רוצה את היכולות שלהם. אני עובד על כמה תיקונים, בכוונה לא אגיד מה הם, כי אני רוצה להצליח". פתח תקווה התורנית התאחדה ל"ריתחא דאורייתא" בראשות הגר"ד לנדו | תיעוד חזקי שטרן | 10:37 בלימוזינה ובמרכבה מפוארת: כך קידמו תושבי הצפון את האסיר ששוחרר מכלא 10 חיים רוזנבוים | 20.12.25

השר בצלאל סמוטריץ' בריאיון מקיף באולפן 'כיכר' | צפו

כזכור, בריאיון באולפן 'כיכר' התבטא סמוטריץ': "רק חוק שמביא לתהליך אמיתי שבו הציבור החרדי משתתף במצווה הגדולה של הגנת ביטחון ישראל ונצח ישראל. זה חייב להיות. המצב לא יכול להישאר כך".

לדבריו: "מי שחושב שאהיה חותמת גומי לא מבין מה שהוא מדבר. בתפיסת העולם שלי אין פטור מהמצווה הזו, בוא נראה איזה חוק מביאים, אני מבין שזה תהליך ומוכן לסבלנות הזו, אבל אני דורש שזה יהיה אמיתי ומהר.

"אני דורש תהליך אמיתי שיגייס אלפי חרדים כל שנה לצבא הגנה לישראל, לשירות קרבי, לשירות במקומות צריכים אותם".

סמוטריץ' הדגיש: "אני כל הזמן אומר לראש הממשלה שהחרדים יצביעו בעד, לא נהיה 'גוי של שבת', ואני דורש שהחוק הזה יהיה אמיתי".