כיכר השבת
"רוצה אותם בצבא"

השר סמוטריץ': אנחנו נגייס אלפים-אלפים של חרדים, נעשה שינוי היסטורי

השר בצלאל סמוטריץ' התייחס לסערת חוק הגיוס והצהיר: "אנחנו נגייס אלפים-אלפים של חרדים, נעשה שינוי היסטורי" (חדושת, חרדים)

12תגובות
ח"כ דרעי ושר האוצר סמוטריץ' (צילום: פלאש Yonatan Sindel/Flash90)

יו"ר 'הציונות הדתית', השר בצלאל סמוטריץ', התייחס לסערת והסדרת מעמד תלמידי הישיבות והצהיר כי הוא יוביל לגיוס אלפי חרדים לשירות בצה"ל.

בריאיון ב'החדשות' התבטא סמוטריץ' כי: "אנחנו נגייס אלפים-אלפים של חרדים, נעשה שינוי היסטורי שבו החברה החרדית לוקחת את כל הערכים ומסתערת על מדינת ישראל. אני, בשונה מאחרים, לא מחפש קמפיין ולא מחפש פופוליזם, ולא מחפש להשניא אותם. רוצה אותם מובילים בצבא, בכלכלה ובשירות הציבורי בישראל".

לדבריו: "החרדים רוצים להשתלב ולהיות חלק, אני מעריך שמספיק חרדים רוצים להשתלב. "אני נחוש להביא לשינוי דרמטי בלקיחת האחריות של החרדים על מדינת ישראל.

"אני רוצה אותם מובילים את הכלכלה, רוצה את היכולות שלהם. אני עובד על כמה תיקונים, בכוונה לא אגיד מה הם, כי אני רוצה להצליח".

השר בצלאל סמוטריץ' בריאיון מקיף באולפן 'כיכר' | צפו

כזכור, בריאיון באולפן 'כיכר' התבטא סמוטריץ': "רק חוק שמביא לתהליך אמיתי שבו הציבור החרדי משתתף במצווה הגדולה של הגנת ביטחון ישראל ונצח ישראל. זה חייב להיות. המצב לא יכול להישאר כך".

לדבריו: "מי שחושב שאהיה חותמת גומי לא מבין מה שהוא מדבר. בתפיסת העולם שלי אין פטור מהמצווה הזו, בוא נראה איזה חוק מביאים, אני מבין שזה תהליך ומוכן לסבלנות הזו, אבל אני דורש שזה יהיה אמיתי ומהר.

"אני דורש תהליך אמיתי שיגייס אלפי חרדים כל שנה לצבא הגנה לישראל, לשירות קרבי, לשירות במקומות צריכים אותם".

סמוטריץ' הדגיש: "אני כל הזמן אומר לראש הממשלה שהחרדים יצביעו בעד, לא נהיה 'גוי של שבת', ואני דורש שהחוק הזה יהיה אמיתי".

0 תגובות

12
ונראה מה יהיה חלומותיו
,,,אבי
11
הזיות
אפשטיין חרדק
10
לו מאמין לו יש את החוק הגיוס הנוכחי שגדולי הדור אמרו לקדם ועל תשנה כלום
יוסף חיים נעים
9
איזה איש חצוף! לא מעניין אותו עולם הערכים החרדי, הבעיות הקשות שיש בצבא, ההרס הרוחני שנגרם לבחורים צעירים, ההתנגדות של גדולי ישראל מאז קום המדינה, כלום, אם הוא חושב שחובה על כולם להתגייס אז כולם חייבים להתגייס. כשם שלא מעניין אותו המצב הכלכלי של העם, כך לא מעניין אותו המצב הרוחני של הבחורים. הוא רוצ
שייקה
8
באורח חיים שלנו החרדי אנחנו קרוב לודאיי נספר על הדברים המסווגים ביותר שנראה בצבא...לא כדאיי לצבא לגייס אותנו..זה ממש התאבדות בטחונית.
יהודי
7
חושב לחנך את הציבור החרדי תטפל בציבור הציוני המכיל הכל לא עלינו עד דברים שאי אפשר לפרט כאן הציבור החרדי דבק בתורה הקדושה לא בציונות והשכלה המביא לכפירה ואפיקורסות ובכוונה רוצה להיבדל מהחופשיים למיניהם ומתבצר בשמירת החומות של לימוד תורה ועבודת השם ללא קשר למדינה החילונית
ממש בושה
6
סמוטריץ אתם תיפלו בקרוב חכה חכה אתם תיפלו בקרוב זאת הבטחה
יייי
5
שר האוצר הכושל ביותר בתולדות המדינה, שבזמן כהונתו עלו המחירים של הכל פי שלש וארבע. הכל.
ריקי
4
סרוג עם הארץ, תמשיך לחלום חלומות, לא יקום ולא יהיה
יוסי מביתר
3
המצב אצלכם קטסטרופה אין דור עתיד, אז אתה אומר אם לנו אין גם לכם לא יהיו
רשע מרושע
2
אדם נמוך חוסר הצלחה שר האוצר הכי גרוע שהיה במדינת ישראל. מצא מבית לאחוז החסימה. על מה אתה מדבר דפוק
גור
1
יש הצילני נא מיד אחי ויש מיד עשיו הוא כרגע בתפקיד של האחי ..
משה חיים

כיכר השבת
