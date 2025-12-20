כיכר השבת
אחרי שלושה חודשים

בלימוזינה ובמרכבה מפוארת: כך קידמו תושבי הצפון את האסיר ששוחרר מכלא 10

ממאסר בתוככי הכלא הצבאי – למסע מלכותי ברחובות הצפון | האברך הרב יונתן כהן שוחרר בסוף השבוע לאחר שלושה חודשים מאחורי סורג ובריח | תושבי רכסים וקרית אתא התאחדו למפגן כבוד אדיר לעולם התורה, עם לימוזינות, תזמורות ו"המרכבה" המפורסמת שהציתה את הלבבות | צפו בתיעוד המסכם של חגיגות הניצחון והקידוש השם (חרדים)

קבלת פנים לאסיר יונתן כהן (צילום: שמואל שנקר)

מחזה כזה לא ראו תושבי הצפון כבר זמן רב, ביום חמישי האחרון התקבצו המונים ברחובות העיר לרגל שחרורו המרגש של האברך הרב יונתן כהן, מפארי האברכים בכולל של הרב פרץ בקרית אתא, "אסיר עולם התורה" לאחר שישב מאחורי סורג ובריח בשל עמידותו על עקרונותיו.

כזכור, לפני כשלושה חודשים הוסגר הרב כהן לידי המשטרה הצבאית ונכלא ב"כלא 10". בני משפחתו ומכריו מספרים כי גם בתוככי הכלא לא פסק פומיה של תורה, הרב כהן הפך לדמות רוחנית בולטת בין הכתלים, מסר שיעורי תורה יומיים וחיזק את רוחם של שאר העצורים ששהו במקום.

שחרורו המיוחל התאפשר לאחר מאבק משפטי עיקש והשתדלות רבה מצד עורך הדין איתי כהן, שנשכר על ידי ארגוני הסיוע "נותנים גב" ו"הצלה לאחים". ארגונים אלו ליוו את האברך ובני משפחתו לאורך כל תקופת המאסר, במטרה להביא לסיום הפרשה המכאיבה.

עם היוודע דבר השחרור, המתינו עשרות מחבריו לספסל הלימודים ובני משפחתו בשערי הכלא, כשהם מקבלים את פניו בשירה וריקודים. הארגונים העמידו לרשות האסיר המשוחרר רכב שרד יוקרתי מדגם לימוזינה, בו הוסע הרב כהן לעבר העיר רכסים – שם נערכה "תהלוכת פאר" לכבודו של מקדש שם שמיים.

התהלוכה המרכזית יצאה מישיבת "הרב סופר" ברכסים, כשמאות מתושבי העיר והסביבה גודשים את הרחובות. במרכז השיירה בלטה "המרכבה" המפוארת והייחודית, מחזה שעד כה הכירו תושבי הצפון רק מתיעודים של אירועים דומים בירושלים ובבני ברק. השירה האדירה והריקודים לכבודה של תורה עוררו קידוש השם גדול והדים נרחבים בכל האזור.

משם המשיכה השיירה המלכותית לעבר ביתו בקרית אתא, שם נערכה סעודת הודיה חגיגית ומפוארת. בסעודה השתתפו בני הקהילה ובראשם המרא דאתרא, הגאון רבי שמעון טיירי, שנשא דברי חיזוק והערכה לעמידתו האיתנה של האברך.

