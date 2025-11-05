הגרמ"ה הירש, הגרב"ד פוברסקי והמועצת ב'עצרת המיליון' ( צילום: Shlomi Cohen/Flash90 )

ב'כיכר השבת' נחשף אמש (שלישי) פרסום דרמטי, על כניסתם של חברי הכנסת של 'דגל התורה', למעונו של המנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, וזאת לאור ההתקדמות המשמעותית עם ניסוח חוק הגיוס. מאחורי הקלעים התרחשו דרמות גדולות - עם חסידות גור, ש"ס והנכד של אחד מגדולי הדור זצ"ל, אותן נחשוף לראשונה ב'כיכר השבת'.

מי שעדיין מחזיק ראש עם סוגיית הגיוס והסיעות החרדיות, זוכר בוודאי את ההקצנה שעברו הנציגים החרדים, בעקבות חוסר האמון הגדול שנוצר מול ראש הממשלה בנימין נתניהו ובנוסף הייתה הבנה שאין באמת סיכוי להעביר חוק גיוס שיהיה טוב לעולם התורה. ערב המלחמה עם איראן, הנציגים החרדים קיבלו אישור מגדולי ישראל והסכימו לפשרות היסטוריות בסוגיית הגיוס, אך כזכור החלה המלחמה עם איראן ויו"ר הוועדה דאז יולי אדלשטיין שינה סעיפים רבים שסוכמו - ובשל כך הוא הודח על-ידי נתניהו, לפי חלק מהפרסומים לבקשת החרדים, ואז נפתח הפתח למינוי יו"ר ועדה אוהד וחדש, בועז ביסמוט שהציג טויטה שהייתה מקובלת על החרדים. לאחר פרסום הטויטה שנחשפה לראשונה ב'כיכר השבת', הנציגים החרדים הבינו שלמרות שיש יו"ר ועדה אוהד, עדיין ישנה בעיה עם הייעוץ המשפטי שלא הסכים על מספר סעיפים ובלי האישור של היועמ"שית לנוסח החוק, בג"ץ בוודאי לא יאשר את החוק ועל כן עלתה ההבנה כי חייבים להסתדר עם הייעוץ המשפטי. נתניהו לרמטכ"ל: "ה'דיל' לא מקובל עליי - או שייכנעו או שיישארו מתחת לאדמה" דוד הכהן | 12:35 אב שכול התפרץ לעבר נתניהו בבית המשפט ופונה בכוח: "ארדוף אותך!" יוני גבאי | 13:12 הסכסוך בתוך המפלגות החרדיות אלא שלמרות הרצון הטוב של הנציגים החרדים במו"מ ,בשבוע שעבר לפני העצרת, נוצרה בעיה חמורה - המפלגות החרדיות הסתכסכו בתוך עצמן. כך למשל, מוטי בבצ'יק שהיה האיש החזק בחסידות גור, איבד מכוחו בתוך החסידות לטובת גורמים יותר מיליטנטיים - שהחליטו שהם רוצים חוק גיוס בלי יעדים וסנקציות, דבר שהוא חשוב אך לא ממש רלוונטי בתקופה הנוכחית. אך לא רק בגור נוצרה קיצוניות, גם בגזרה הספרדית לא הייתה אחידות. כך למשל, יו"ר ש"ס אריה דרעי, שמנסה לדחוף להעברת החוק בכל כוחו, נתקל בהתנגדות קשה מצד רבנים ספרדים בכירים, וביניהם, הגר"מ מאיה, הראש"ל הגר"י יוסף, הגר"ש בצלאל ועוד, שהקלטות שלהם, בהן נשמעה דעתם האמיתית, פורסמו בתקשורת. כדי לא לבלבל אתכם יותר מדי, רק נספר לכם, כי דרעי ובבצ'יק עשו מספר תרגילים מבריקים בסיומם בבצ'יק הצליח להחזיר לידיו את השליטה בחסידות גור ודרעי הצליח לסדר לעצמו מכתבים מכל רבני המועצת, שיתמכו בו, כולל מכתב שנכתב אתמול של הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף.

חברי הכנסת של 'דגל התורה' אצל הגרמ"ה הירש, אמש ( צילום: ללא קרדיט )

שיתוף פעולה מפתיע

לאחר שהצליחו להסדיר את העניינים הבעייתיים בתוך הבית שלהם, הם הבינו שהם חייבים את 'דגל התורה' כדי להתקדם עם החוק, וזאת מכמה סיבות - גם כדי לקבל לגיטימציה ציבורית, גם כדי לשכנע את הרבנים הספרדיים שעדיין מתנגדים וגם כדי להציג חזית אחידה מול ראש הממשלה נתניהו.

כדי להוציא את המהלך לפועל, הצמד בבצ'יק ודרעי שחזרו לשתף פעולה, פנו לנכד של אחד המנהיגים הליטאים זצ"ל, כדי לסגור איתו את הדיל על חוק הגיוס.

במקביל, ראש הממשלה נתניהו וח"כ ביסמוט, עדכנו את חברי הכנסת החרדים בדבר ההתפתחות. הח"כים שהבינו כי יש פה עוד יד ליטאית בוחשת, קיימו שיחה עם ש"ס וגור, והבהירו להם, כך על פי מקור בכיר שהיה מעורב, כי "היחיד שיכול להכריע בסוגיה בציבור הליטאי, זה לא נכד כזה או אחר, אלא רק המנהיג הגאון רבי משה הלל הירש".

עוד מסביר אותו גורם: "חברי הכנסת זעמו ואמרו, מה אותו נכד מתערב? הוא מסכים לדברים שאחר כך לא יהיה אפשר לחזור מהם, אסור לדבר איתו וצריך לסגור את כל הסיפור רק עם ר' משה הלל, אסור לתת לגורמים מחרחרי ריב ופשרניים שמתעסקים בפוליטיקה קטנה להתעסק עם נושא כה רגיש כמו חוק הגיוס".

כשדרעי הבין מי בעל הבית ב'דגל'

כך או כך, דרעי יצר קשר עם ביתו של הגרמ"ה הירש ובמקביל נקבעה הפגישה של חברי הכנסת עם הגרמ"ה הירש, שם כזכור הוא עבר איתם סעיף סעיף וכפי שנחשף לראשונה ב'כיכר השבת', בצהריים אישר ראש הישיבה להתקדם עם חקיקת החוק.

במקביל, אותו נכד, לו יש קשר גם בביטאון המפלגתי של 'דגל התורה', החליט כנראה לא לשתוק על כך שהוא מודר מקבלת ההחלטות. גורם בכיר אומר ל'כיכר השבת': "הנקמה הקטנונית שלו הגיעה, כך נראה, בדמות התעלמות מוחלטת מהפגישה הכי דרמטית שהייתה פה לאחרונה מעל דפי יתד נאמן".

הזעם הליטאי

עוד הוא מוסיף ומספר: "התפקיד של עיתון הוא לדווח, זה שהדיווח לא מתאים לאנשים מסוימים - זו חוצפה לא להזכיר את זה בעיתון, זו הכרזת מלחמה שאני לא יודע אם יש דרך חזור ממנו וזה מתווסף גם לכל החוצפה שקרתה בשבוע האחרון, עם התעלמות בעמוד השער מדברי הגרמ"ה הירש וכן התעלמות בשער מגדולי ראשי הישיבות במועצת גדולי התורה (כפי שדווח בהרחבה ב'כיכר השבת')".

בקרב אלפי תלמידיו של הגרמ"ה הירש התעורר זעם עצום על הניסיונות למחיקתו של ראש הישיבה מעל דפי הביטאון הליטאי. "דווקא בשעה שיהדות החרדית כולה נתונה במתח עצום על גורל עולם התורה, לנוכח גזירת הגיוס ההולכת ומחריפה", נכתב בהודעת מחאה חריפה שהופצה, "ובשעה שכל בית ישראל דיבר על עליית חברי הכנסת של דגל התורה להתייעצות גורלית עם רבינו מרן הגרמ״ה הירש שליט״א כדי לקבל את הכרעתו יחד עם ידידו ורעו רבינו מרן הגר״ד לנדו שליט״א וכל חברי מועצג"ת, כיצד לנהוג עם החוק המונח כרגע בכנסת - בחר אותו עסקן לצנזר במכוון את עצם דבר ההתייעצות ולהשתיק את ההתייעצות ההיסטורית".

לדבריהם, "מעשה צנזורה זה אינו רק פגיעה באמון הציבור ובמשאב הציבורי, אלא פגיעה חמורה בכבוד תורתם של גדולי ישראל, בעת שהשעה מחייבת אחדות והתלכדות סביב מנהיגי הדור".

כך או כך, אם נסכם את תמונת המצב נכון לשעה זו, בשל המצב שנוצר, הגרמ"ה הירש, הוא הדמות שלבסוף יכריע עבור כל הציבור החרדי האם חוק הגיוס יעבור במתכונתו הנוכחית או לא.