שבועיים אחרי נסיעתו לארה"ב, ראש הישיבה הישיש ממשיך לשאת על כתפיו את משא עולם התורה והוא ימריא לשוויץ למסע גיוס כספים עבור קרן עולם התורה. יחד איתו ימריאו ראשי ישיבות ואדמו"רים חברי המועצות. במסע הבזק הנוכחי יבקר הגר"ד לנדו יחד עם גדולי תורה וחסידות ברחבי שווייץ, לביקור בן יממה וחצי, במהלכו יפקוד את הערים ציריך וז'נבה, במעמדים עם הנדיבים בעם ועצרות לכלל הציבור התורני והאמוני במקום. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

הצנזורה עובדת שעות נוספות

יום אחד - התעלמות גורפת ממשאו של ראש הישיבה וחבר המועצת הגרמ"ה הירש. למחרת - ביקורת והצפת העובדה הכאובה ב'כיכר השבת' ומיד לאחר מכן, הופ - תמונה בעמוד השער של הביטאון הליטאי ביום שישי לצד המנהיג הליטאי. מי שחושב שמסע ההחרמה כנגד ראש הישיבה מהמועצת נעצר בו, מוזמן לחפש בביטאון את דבריהם של ראשי הישיבות מהמועצת הליטאית. תגידו, לא היינו כבר בסרט הזה?

סרוק, קנה ו... גלוש בסתר

במודעה, שהופצה ערב שבת האחרון, מטעם ארגון 'טהרתינו', הפועל מטעם וועד הרבנים לענייני טכנולוגיה נכתב: "מזעזע לשמוע על מקרים רעים רבים שארעו במכשירי ה'מסופונים' ברשתות המזון, שנפרצו רח"ל תוך כדי פעולה, לדברים גרועים ביותר". כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

מתי משיח בא?

ערב של הפתעות ציפה למשתתפי וצופי השיעור השבועי של מרן הראש"ל הגר"י יוסף. זה התחיל בהופעתו המפתיעה של ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין כ"רב המקדים" עם אפיזודה מעניינת על כוס תה. זה המשיך באמירה מעניינת של הראש"ל על חשבון שצופה את ביאת המשיח בשנים הקרובות - ואע"פ שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא.

ביקור בעמק הבכא

עשרות אסירים יהודים המרצים את עונשם בבית הסוהר הפדרלי 'אוטיסוויל' שבמדינת ניו יורק, זכו ביום חמישי האחרון לביקור מיוחד של האדמו"ר מסאטמר. הרבי ערך ביקור נדיר במקום, במהלכו הוא חיזק את "אסירי ישראל" המצויים בצער המאסר, ונשא בפניהם דברי קודש חמים ומרגשים, אותם ספגו בצמאון רב. כל הפרטים והתיעודים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

ביקור חשאי במאור התלמוד

הגאון רבי מלכיאל קוטלר, ראש ישיבת "בית מדרש גבוה" ליקווד הגיע לביקור חשאי, בסוף בין הזמנים, אצל חבר המועצת ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק בישיבתו - מאור התלמוד. לאחר הפגישה בין שני ראשי הישיבות, נכנס ר' מלכיאל לבקר בהיכל בית המדרש של הישיבה והופתע לגלות בו לומדים למרות שמדובר בימי בין הזמנים.