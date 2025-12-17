לכבוד חג החנוכה ואירוע הנפת הדגל שמובילה תנועת נחלה מחר (חמישי), פנה המרגל הישראלי שישב 30 שנה בכלא האמריקאי, יונתן פולארד, במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ, בדרישה לאשר את קיום המעמד במקום בו היה היישוב ניסנית בצפון רצועת עזה.

פולארד פונה במכתב "כמי ששילם מחיר אישי כבד מתוך נאמנות עמוקה למדינת ישראל, לביטחונה ולעתידה", וקורא ל"חשבון נפש עמוק" לגבי עתיד העם בישראל.

“מתוך המחיר הכבד ששולם בדם, בגוף ובנפש - מתחדדת אמת אחת ברורה: לא ניתן להשלים עם מציאות שבה חבל עזה נותר ריק מנוכחות יהודית, תוך שהוא ממשיך להוות איום קיומי על אזרחי ישראל ועל יישובי הדרום", התבטא פולארד.

לדבריו, "הניסיון ההיסטורי והמציאות הביטחונית הוכיחו פעם אחר פעם: רק נוכחות יהודית אזרחית, יציבה וריבונית לצד נוכחות ביטחונית, יוצרת הרתעה אמיתית, עומק אסטרטגי ועתיד בטוח למדינת ישראל. זו אינה שאלה אידאולוגית בלבד, אלא שאלה של אחריות לאומית, של ביטחון ושל מניעת האסון הבא”.

הוא מוסיף במכתב ואומר כי הנפת הדגל אינה רק אירוע סמלי, אלא מעשה בעל משמעות לאומית עמוקה: אמירה של חיבור לארץ, של המשכיות, ושל סירוב להיכנע לאלימות ולטרור.

“בחג החנוכה - חג של אור, עמידה ונחישות רוח, הנפת דגל ישראל בניסנית תשדר לעם בישראל מסר של חוסן ותקווה, ותעביר לאויבינו מסר ברור וחד: מדינת ישראל איננה נסוגה ממי שמבקש להשמידה", סיכם פולארד. "אני פונה אליכם בבקשה לאשר את קיום האירוע, מתוך אמונה כי זהו צעד נכון, ערכי ומאחד. צעד שמכבד את זכר הנופלים, את פצועי המלחמה ואת עתיד הדורות הבאים”.