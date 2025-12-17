כיכר השבת
לכבוד חנוכה

"מסר של תקווה": הבקשה המיוחדת של יונתן פולארד מראש הממשלה | צפו

יונתן פולארד פנה הערב בפנייה מיוחדת לראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, בבקשה לאשר את הנפת דגל ישראל במקום בו שכנה ההתיישבות ניסנית בעזה | "הנפת דגל ישראל בניסנית תשדר לעם בישראל מסר של חוסן ותקווה, ותעביר לאויבינו מסר ברור וחד: מדינת ישראל איננה נסוגה ממי שמבקש להשמידה", כתב פולארד (בארץ)

פולארד בפנייה לנתניהו (צילום: ללא)

לכבוד חג החנוכה ואירוע הנפת הדגל שמובילה תנועת נחלה מחר (חמישי), פנה המרגל הישראלי שישב 30 שנה בכלא האמריקאי, יונתן פולארד, במכתב לראש הממשלה ולשר הביטחון ישראל כץ, בדרישה לאשר את קיום המעמד במקום בו היה היישוב ניסנית בצפון רצועת .

פולארד פונה במכתב "כמי ששילם מחיר אישי כבד מתוך נאמנות עמוקה למדינת ישראל, לביטחונה ולעתידה", וקורא ל"חשבון נפש עמוק" לגבי עתיד העם בישראל.

“מתוך המחיר הכבד ששולם בדם, בגוף ובנפש - מתחדדת אמת אחת ברורה: לא ניתן להשלים עם מציאות שבה חבל עזה נותר ריק מנוכחות יהודית, תוך שהוא ממשיך להוות איום קיומי על אזרחי ישראל ועל יישובי הדרום", התבטא פולארד.

לדבריו, "הניסיון ההיסטורי והמציאות הביטחונית הוכיחו פעם אחר פעם: רק נוכחות יהודית אזרחית, יציבה וריבונית לצד נוכחות ביטחונית, יוצרת הרתעה אמיתית, עומק אסטרטגי ועתיד בטוח למדינת ישראל. זו אינה שאלה אידאולוגית בלבד, אלא שאלה של אחריות לאומית, של ביטחון ושל מניעת האסון הבא”.

הוא מוסיף במכתב ואומר כי הנפת הדגל אינה רק אירוע סמלי, אלא מעשה בעל משמעות לאומית עמוקה: אמירה של חיבור לארץ, של המשכיות, ושל סירוב להיכנע לאלימות ולטרור.

“בחג החנוכה - חג של אור, עמידה ונחישות רוח, הנפת דגל ישראל בניסנית תשדר לעם בישראל מסר של חוסן ותקווה, ותעביר לאויבינו מסר ברור וחד: מדינת ישראל איננה נסוגה ממי שמבקש להשמידה", סיכם פולארד. "אני פונה אליכם בבקשה לאשר את קיום האירוע, מתוך אמונה כי זהו צעד נכון, ערכי ומאחד. צעד שמכבד את זכר הנופלים, את פצועי המלחמה ואת עתיד הדורות הבאים”.

המכתב של פולארד לרה"מ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר