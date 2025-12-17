כיכר השבת
נתניהו הצהיר על חתימת הסכם הגז ענק עם מצרים | 58 מיליארד שקלים לקופת המדינה

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב הצהרה מיוחדת לתקשורת, בנוגע לעסקת גז עם מצרים, אותה כינה "הגדולה בתולדות ישראל" | היקף העסקה יהיה 112 מיליארד שקל, ומתוך זה 58 מיליארד שקלים יכנסו לקופת המדינה | "הכסף יחזק את החינוך, הבריאות, התעשיות, הביטחון והעתיד של הדורות הבאים", הבטיח ראש הממשלה (בארץ)

ראש הממשלה פרסם הערב (רביעי) הצהרה מיוחדת לתקשורת, בנוגע לעסקת גז עם מצרים, אותה כינה "הגדולה בתולדות ישראל". לפי נתניהו, היקף העסקה 112 מיליארד שקל, ומתוך זה 58 מיליארד שקלים יכנסו לקופת המדינה.

"בארבע השנים הראשונות נקבל חצי מיליארד שקלים לקופת המדינה", אמר נתניהו. "החברות משקיעות סכומי עתק לפיתוח תשתיות, כגון הרחבת הצינור. תוך כמה שנים זה יגיע לשישה מיליארד שקלים לקופת המדינה בכל שנה. הכסף יחזק את החינוך, הבריאות, התעשיות, הביטחון והעתיד של הדורות הבאים".

את העסקה עם חברת שברון האמריקנית אישרתי לאחר שהבטחתי את האינטרסים הביטחוניים והחיוניים שלנו. העסקה מחזקת את מעמדה של ישראל כמעצמת אנרגיה אזורית, ותורמת ליציבות באזורנו. היא מעודדת חברות לחפש גז במים הכלכליים של ישראל, אבל לפני הכול - העסקה מחייבת את החברות למכור גז במחיר טוב לכם, אזרחי ישראל.

היו בינינו כאלה שהתנגדו בחירוף נפש. אמרו שנהרוג את כלכלת ישראל. היום ברור שהוצאת הגז הביאה רווחי ענק", סיכם ראש הממשלה. "זאת אחת הסיבות שהכלכלה דורגה במקום השלישי בין הכלכלות הטובות בעולם. יהיו עוד הפתעות טובות".

שר האנרגיה אלי כהן הוסיף: "אישור הסכם הגז הינו רגע היסטורי למדינת ישראל - הן בממד הכלכלי והן בממד הביטחוני. העסקה מבססת את מעמדנו כמעצמת אנרגיה אזורית ומובילה, ששכנותיה נשענות עליה. אישור העסקה הגיע אחרי משא ומתן אינטנסיבי של מספר חודשים. שמרנו על האינטרסים הביטחוניים של ישראל - והיקף ההשקעות בתשתיות יעמוד על 16 מיליארד שקלים. זה אישור הייצוא הראשון שנותן עדיפות למשק המקומי. סיכמנו מגוון מנגנונים שישפרו את מחיר הגז עבור השוק הישראלי".

